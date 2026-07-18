Alicia Moreau de Justo en la Cooperativa

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 92 años, en julio de 1934, llegó a nuestra ciudad la médica Alicia Moreau, invitada como “personalidad destacada” que era del movimiento cooperativista y creadora de los primeros centros feministas del país.

A sus 49 años de edad, viuda del también médico y referente del partido socialista, Juan Bautista Justo, Alicia Moreau se había ganado su espacio en la política nacional, reconocida como una de las principales defensoras de los derechos de las mujeres y de la justicia social en el país.

Se graduó como médica en 1914, en una época en la que pocas mujeres accedían a la educación superior, y fue una de las pioneras en reclamar el sufragio femenino.

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“Había interés desde hace mucho tiempo por escuchar la palabra de esta mujer de inteligencia poco común y de alta preparación”, se mencionó acerca de su presencia en la ciudad.

Alicia Moreau dio dos conferencias, una en la biblioteca Rivadavia, referida al cooperativismo, otra en el teatro Municipal, sobre la ley de educación común.

Su invitación estaba relacionada con la celebración del día internacional de la cooperación, de la cual participaban diversas cooperativas locales. El programa incluía un partido de fútbol entre empleados de la Cooperativa Obrera y el Centro Cooperación, la entrega de una copa de leche y masitas a alumnos de escuelas y una muestra en el hall de la municipalidad.

Alicia Moreau historió el nacimiento del movimiento cooperativista en Inglaterra en el seno de un grupo de obreros, el cual se extendía hasta el presente, donde las cooperativas se multiplicaban. Por último comparó el origen del cristianismo y el “modesto comienzo del cooperativismo”, el cual, dijo “a medida que el tiempo transcurre cobra volumen y se convierte en u ideal como lo hizo la doctrina del mártir de Galilea”.

Alicia Moreau falleció en 1986, a poco de cumplir sus cien años de vida.