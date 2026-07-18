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Cambia el horario de la recolección de residuos para este domingo

El servicio se prestará de manera excepcional entre las 6 y las 14 en distintos barrios de Bahía Blanca. La recolección nocturna quedará suspendida.

Foto: archivo La Nueva.

El servicio de recolección domiciliaria de residuos se realizará de manera excepcional este domingo entre las 6 y las 14 horas en distintos barrios de Bahía Blanca.

La medida alcanzará a los barrios Centro (macro y micro), Universitario, Comahue, Patagonia, Millamapu, Nacional, Palihue, La Falda, Bella Vista, Tiro Federal, Villa Mitre, Rosendo López, Villa Italia, Pedro Pico, Villa Ressia, San Martín, Colón, Noroeste, Pacífico, Mariano Moreno, Kilómetro 5, San Roque, San Cayetano, Santa Margarita, Los Almendros, Estomba y Barrio Luján.

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Desde el municipio solicitaron a los vecinos sacar los residuos el sábado por la noche o durante la madrugada del domingo para facilitar la prestación del servicio.

Además, se informó que la recolección nocturna prevista para el domingo quedará suspendida y que el cronograma habitual se retomará el lunes a partir de las 22 horas.

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