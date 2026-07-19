Nublado y húmeda: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada con niebla, neblina, precipitaciones y visibilidad reducida es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 11 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío y húmedo con niebla y neblina; el viento será leve del sector este y la visibilidad será regular.

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La temperatura mínima será de 5 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será frío y nuboso con algunas precipitaciones. El viento tendrá intensidad leve del sector este, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, regular.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 11 grados centígrados.

La noche, en tanto, será nubosa con lloviznas. Se estima para medianoche una temperatura de 8 grados centígrados.