Vamos por la cuarta: Argentina juega la final del mundo ante España en busca del bicampeonato

La Selección Argentina va en busca de su cuarto título del mundo, cuando se enfrente esta tarde a su par de España por la fina final del Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

El combinado nacional se presentará a las 16 en el MetLife Stadium de New Jersey, donde dirigirá el esloveno Slavko Vincic.

El partido decisivo podrá verse por la TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

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En caso de igualdad en los 90 minutos, el partido seguirá en el alargue y de persistir la paridad el nuevo campeón se definirá por penales.

*¿Un lugar para tres?

La principal duda en el 11 inicial de Argentina se presenta, una vez más, en el medio campo.

En ese sentido y según se pudo saber en la previa, tres jugadores lucharían por un lugar en la zona de volantes: Giuliano Simeone (titular en el último partido ante Inglaterra), o Rodrigo De Paul y Nicolás González (ambos de buen ingreso en semifinales).

Asimismo otra incógnita parece haber en lateral derecho, si continuará Nahuel Molina o ingresará de arranque Gonzalo Montiel.

Por lo que un probable equipo albiceleste sería con: Emiliano Martínez; Molina o Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Simeone, De Paul o González, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

*El camino a la gloria

Argentina llega a la final luego de una victoria histórica ante Inglaterra en semifinales, imponiéndose por 2 a 1 con goles a los 85 y 92 minutos.

Enzo Fernández igualó transitoriamente y el bahiense Lautaro Martínez marcó el tanto de la victoria, tras una gran asistencia de Lionel Messi.

Previamente, la Selección había eliminado a Suiza en cuartos de fina, ganándole por 3 a 1 en el alargue, con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro.

Mientras que en octavos superó a Egipto, por 3 a 2, luego de marcar tres tantos en 18 minutos, entre los 79 y 92.

Los goles los anotaron Cristian Romero (el 2° en el Mundial), Lionel Messi (su 8°, marcando en todos los partidos de esta edición hasta ahí) y Enzo.

En tanto en 16avos, la albiceleste había conseguido otra sufrida victoria, esta vez ante Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial, recién en el tiempo extra.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 3 a 2, en Miami, con goles de Messi y los defensores Lisandro Martínez y Romero.

Asimismo, Argentina había ganado su grupo con puntaje ideal (sólo Francia y México lo igualaron) el Grupo J, tras superar sucesivamente a Argelia por 3 a 0 (hat-trick de Messi), Austria por 2 a 0 (doblete del "10") y Jordania por 3 a 1 (con tantos de Giovani Lo Celso, Lautaro y, otra vez, Messi).

España, por su parte, arribó al partido por el título como el equipo menos goleado del torneo, ya que sólo recibió un tanto en los 7 partidos disputados.

Además, anotó 13 goles, 6 menos que Argentina, el equipo más goleador de la competencia.

El último encuentro de la Roja fue con una gran victoria ante Francia, superándolo por 2 a 0 con goles de Mikel Oyarzabal (de penal) y Pedro Porro.

En cuartos, en tanto, dejó en el camino a Bélgica, al que venció por 2 a 1, siendo la única vez que vulneraron a Unai Simón.

Los tantos españoles los hicieron Fabián Ruiz y Mikel Merino, quien llegó desde el banco y marcó el gol del triunfo. Para los belgas había igualado transitoriamente Charles de Ketelaere.

A su vez, en octavos eliminó al Portugal de Cristiano Ronaldo, tras vencerlo por 1 a 0 con otro tanto agónico de Merino.

Mientras que en 16avos superó sin problemas a Austria, por 3 a 0, con festejos de Oyarzabal (2) y Porro.

El Grupo H lo ganó con cierta holgura, pese al sorpresivo debut sin goles ante Cabo Verde, a la postre revelación del torneo.

Luego, se recuperó goleando a Arabia Saudita por 4 a 0, con tantos de Oyarzabal (2), Lamine Yamal y Hassan Al Tambakti en contra.

Ya en la última fecha de la primera fase venció a España por 1 a 0 con gol de Álex Baena.

*Único antecedente

El historial entre la Selección argentina y su par de España suma 14 partidos con seis victorias del con junto nacional, seis triunfos del conjunto europeo y dos empates, pero lo sorprendente es que solo se enfrentaron una vez en un Mundial de fútbol y fue en el de Inglaterra 1966.

Aunque se trata de dos selecciones históricas, apenas se cruzaron una vez por la Copa del Mundo y fue el 13 de julio de 1966, en Birmingham, durante la fase de grupos del Mundial de Inglaterra.

En esa oportunidad, el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo se impuso por 2 a 1 gracias a un doblete del delantero Luis Fabián Artime, el padre del actual presidente de Belgrano de Córdoba y que en ese momento jugaba para Independiente.

Aquella tarde en la que Ermindo Onega tuvo una sublime actuación y una tarde brillante, Artime logró doblegar al arquero Iribar, primero con un zurdazo y luego con un derechazo que fueron letales para sellar el 2 a 1.

*Probables formaciones

-Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

-España: Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Rodrigo Hernández, Fabián Ruíz; Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal; Mikel Oyarzábal. DT: Luis De la Fuente.

-Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)

-Hora: 16

-Árbitro: Slavko Vinci (Eslovenia)