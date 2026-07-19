Una gran firma nacional mira a Bahía, la megainversión de Pampa y llegó una cadena top

--Hola, Juan. ¿Cómo andás?

--Bien, pero con la cabeza bastante lejos de esta mesa.

--Como todo el país. Hoy cuesta hablar de otra cosa: Argentina juega otra final del mundo.

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--Y contra España, nada menos. Todavía estoy tratando de recuperarme de lo que fue el partido con Inglaterra. Inolvidable.

--Una locura. De esas que hacen que uno termine abrazándose con cualquiera que tenga cerca.

--Y ganarle así a Inglaterra, en una semifinal del Mundial, tiene un sabor todavía más especial.

--Tal cual. Está claro que esto es fútbol y que debemos separarlo de la Gesta de Malvinas, pero dejame que te confiese una cosa.

--Decime.

--Me encantó la bandera que desplegaron los jugadores de la selección nacional al término del partido.

--¿Sabés que a mí también? No me lo esperaba, pero los muchachos supieron aprovechar la oportunidad de exhibir nuestro reclamo por una causa más que justa. Incuso hasta Trump defendiò el derecho de los muchachos a desplegar esa bandera.

--Fijate que esta semana que pasó el periodista Carlos Pagni entrevistó a Francisco de Santibañes, reconocido especialista en Relaciones Internacionales y dijo varias cosas que me parecieron muy interesantes.

--¿Qué dijo?

--Que el Mundial ayuda e incentiva a la unidad nacional y, al mismo tiempo, es un activo de nuestro país a nivel internacional porque abre puertas a la política exterior argentina y que hay que preservarlo. Señaló que mientras en varias áreas no somos protagonistas a nivel mundial, en esta sí, y hay que valorarlo.

--Bueno, el partido de hoy será bravísimo. Pero hoy es domingo, hay una final del mundo y tenemos derecho a ilusionarnos.

--Totalmente. Pedí los cafés y arranquemos, así cambiamos un poco de tema y dejamos de lado la ansiedad.

--Dale, pongamos primera con un par de cortados, pero vos empezá con algo que haga ruido, con algún tema interesante que nos despeje la cabeza un instante. ¿Podés?

--Al menos lo voy a intentar. Pero antes hablemos dos segundos de la tremenda noticia del viernes a la tarde.

--Seguro te referís a la megaplanta de fertilizantes que construirá Pampa Energía en el área portuaria.

--Por supuesto. Será una de las más grandes del mundo. La inversión, para que tengas una idea de su importancia, será algo històrico porque ronda los 2.700 millones de dólares y generará más de 3.500 empleos directos y otros miles indirectos, durante los 36 meses que durará la construcción, hasta fines de 2009.

--Tremendo. ¿Dónde estará ubicada y luego, una vez en marcha, cuántas personas empleará?

--Cerca de la termoeléctrica whitense y una vez en operación dará trabajo a 300 personas, de manera directa. Así que, como verás, otro de nuestros adelantos finalmente se concreta. Y ojo, no vaya a ser que en un par de meses se confirme otra gran inversión de las que venimos hablando.

--Ojalá. Se sumaría a las de TGS, Dreyfus y ahora Pampa, pero no te duermas en los laureles y tirá alguna otra novedad de peso.

--Dale. Te traje algo muy interesante, aunque el Mundial manda, José Luis.

--Daleee. Cambiemos de tema, por favor.

--Ok, ¿sabés quién está pensando en desembarcar en Bahía Blanca?

--¿Quién?

--Me comentaron que varios miembros de una gran cadena supermercadista estuvieron recorriendo algunos terrenos alejados del centro, todo esto en el marco de una posible inversión en la ciudad.

--¿No será la misma que mencionamos hace un par de años?

--Exacto, cuando dijimos que había que ponerle “coto” a algunos comentarios que la mencionaban como reemplazante del mayorista ubicado en avenida Cabrera al fondo.

--¿Así que estuvieron viendo tierras?

--Sí, buscaban por la zona de la estación de servicio Aerovía, si no me informaron mal.

--Seguro piensan levantar una gran superficie comercial.

--Te diría que un gran supermercado, no un shopping, y estuvieron viendo parcelas de una hectárea, aproximadamente.

--Si se concreta, esta inversión no va a pasar desapercibida.

--Sin duda. Bahía Blanca es una de las pocas ciudades grandes del país donde esta empresa, que nació con una carnicería en Boedo, en 1970, aún no tiene presencia.

--Tenés razón en ambos conceptos. Pensar que nació como una simple carnicería y terminó convirtiéndose en uno de los mayores empleadores privados de la Argentina, con más de 20.000 trabajadores, frigoríficos propios, exportación de carnes y una política de expansión que rara vez deja librado algo al azar.

--Igual es raro porque muchos hablan de retracción del consumo.

--Es verdad, fijate que hace un tiempo atrás también abordamos el posible desembarco de una gran cadena de supermercados patagónica y, hasta el momento, eso no se concretó.

--¿Entonces?

--No lo sé, José Luis. Deben estar viendo cosas que uno no ve, capaz las grandes inversiones que se vienen para la ciudad impulsan, al menos, analizar una posible apuesta. Las sucursales más cercanas a Bahía tampoco son tantas: Mar del Plata y Neuquén, si no me equivoco.

--Bueno, veremos, un jugador de este peso nunca pasa inadvertido.

--Por supuesto. Pero sería un error dar el tema por hecho. Mantengamos cautela, pero el dato es concreto. Muchas veces, las grandes inversiones empiezan exactamente así: con un par de visitas discretas, algunas reuniones reservadas... y bastante tiempo antes de que aparezca el primer cartel de obra.

--Ok. Sigamos con las novedades comerciales. ¿Inauguraciones? ¿Cierres?

--Empecemos con las malas. Baja la persiana La Nueva Sirena, en XX de Septiembre y Falucho, en Villa Mitre, donde históricamente estuvo La Flor del Día.

--¡Uh! Qué pena ¿Pocas ventas? Me acuerdo que mencionamos la apertura de esta sucursal, en septiembre de 2023.

--Me dicen que es por el costo del alquiler, pero no lo sé, me llegó ese comentario. Recordá que acá hay historia pura porque La Nueva Sirena probablemente sea la panadería más antigua de la ciudad, ya que en 1908 ya estaba en funcionamiento, aunque en una ubicación diferente a la actual.

--Claro, y recordemos que La Flor del Día, con apertura en 1910, había sido otra. Y no nos olvidemos, por supuesto, de La Primavera, de calle Washington 154, que nació en 1917 con el nombre de La Favorita.

--Bueno, dejemos las cuestiones históricas al margen y seguí con más novedades, Juancho.

--Dale, vamos con una buena. No hace mucho te comenté la apertura de un local de hamburguesas, panchos y todo para eventos, franquicia de una reconocida firma platense, en Garibaldi al 600. No sé si te acordás…

--Sí claro, me dijiste que esa empresa había sido fundada en 2016 por Nahuel Gianni y que había tenido un gran crecimiento, a tal punto que para fin de año pensaba tener 100 locales en varias provincias.

--Buena memoria, José Luis. Y hablando de expansión, ahora sumará un segundo local en Bahía Blanca, en Juan Molina al 1.300. Así que es otra empresa que busca crecer en los barrios.

--Ya que hablamos de barrios. ¿No te cruzaste a tu amigo, el Colo del Noroeste?

--El otro día me lo crucé cuando salía de una dietética, otra de sus nuevas manías, y me dijo que se vendió la esquina de don Bosco y Entre Ríos, la única que hasta ahora no tiene un uso comercial.

--Bueno, supongo que te dijo el nombre del comprador.

--Me dijo que la adquirió la familia de un empresario que se dedica a la compra de chatarra. Te doy más detalles: también tiene un depósito en calle Brasil al 1100 y alquila un galón en Libano al 1200 donde instaló canchas de pádel, algo que ya comentamos tiempo atrás.

--A propósito, y para que veas que no es único amigo que nos tira data, el “Tordo” de Villalonga me comentó que donde está ahora el Banco Nación, en Don Bosco al 1200, van a poner un bazar, probablemente chino.

--Y bueno. Ahora que está jubilado tiene más tiempo para conseguirnos información. Pedite otro par de cortados y seguimos.

--Dale, ya lo llamo a Tito, pero vos seguí tirando novedades.

--Ok, me parece que, para ser justos, tenemos que decir algo de la apertura del restó temático que abrió días atrás en una de las colectoras de avenida Cabrera, al 3800, donde estaba la pista de patinaje sobre hielo.

--Sí, claro, una gran apuesta que abrió Diego Fabi y con un nombre muy original, porque remite a un hidrocarburo y tiene que ver con la temática tuerca del lugar. ¿Fuiste a la inauguración?

--No, José Luis, no tiene por qué invitarme a todos lados, ja, ja, pero el otro día me di una vuelta y quedó espectacular. Así que le deseamos lo mejor de lo mejor para este otro empresario que apuesta por la ciudad. ¿Seguimos con más inauguraciones?

--Por supuesto. Avanti.

--Esta también tiene que ver con un local lejos del centro. Me refiero a una nueva pollería en Saavedra al 2700. Pero también dejame contarte que Fernanda dejó el local de indumentaria femenina de Rodríguez al 500 para asumir un nuevo gran desafío y abrir otro en Alem al 300, a metros del club Napostá.

--Yo te tiro una que no comentamos, aunque tiene unos días: el gremio de Empleados de Comercio inauguró la nueva sede del laboratorio de análisis clínicos, en calle 9 de Julio, junto al Hospital Matera.

--Bien, está bueno que aportes algo, je, je. Hablando de salud. La empresa de medicina laboral y prevención y el gerenciamiento de servicios de salud, ubicada en calle Alvarado al 300, hizo un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para realizar los exámenes psicofísicos.

--Buen dato porque la Provincia acaba de adherir a la ley nacional.

--A eso iba. Con esta adhesión, los choferes de camiones, colectivos, taxis, etc, deben hacerse los exámenes y me dicen que esta empresa hace todas las evaluaciones en un día porque dispone del equipamiento acorde. Hoy hay tres lugares donde se pueden hacer este tipo de exámenes.

--Che, me quedé pensando. Está muy bueno ponerle onda a la charla y hablar de inauguraciones, eso está más que claro, pero no debemos olvidar que también hay cierres.

--Por supuesto, jamás lo negamos. Varias veces dijimos que hay un enfriamiento del consumo y que, además, buena parte de este consumo se vuelca a nuevos canales de ventas.

--Sí, claro, el comercio electrónico, etc, etc.

--Bueno, pero como para que no hablemos sólo de apertura de negocios te comento que en calle Blandengues, por ejemplo, cierra un negocio de indumentaria deportiva que había nacido como showroom y luego abrió a la calle. “No es un adiós, sino el cierre de una etapa muy especial que me dejó muchísimo”, dijo su propietaria.

--Me parece bien que lo menciones y que lo destaques. Pero volvamos a cosas positivas. Me parece más acorde a un domingo.

--Y sí… Bueno, ya que lo pedís tengo una muy buena noticia de área céntrica: se terminó el primer tramo de la recuperación de la Escuela Nº 2, me refiero a la puesta en valor de la fachada.

--Esa sí que es una linda noticia…

--Pienso lo mismo, porque estamos hablando de uno de los edificios emblemáticos de la ciudad. Como te decía, ahora ya empezaron a desmontar el cerco que cubría la obra, así que ya se puede ver cómo quedó. Ojalá se avance rápidamente con las otras etapas.

--Y que otros edificios históricos de la ciudad puedan ser recuperados rápidamente.

--Por supuesto, hace rato que venimos hablando de este tema. El otro día pasé por Colón y Vicente López y conté media docena de palomas muertas al lado del edificio del ex Banco Hipotecario. Además de toda la mugre que te puedas imaginar. Por eso dijimos que la Muni quería avanzar rápidamente para poder darle un uso y recuperar un inmueble fantástico que hoy, tal como está, perjudica al centro.

--Hablando de edificios históricos, ¿sabés algo del Teatro Municipal?

--Otro gran tema. El Municipio ya presentó todos los informes necesarios a la Provincia y está a la espera de algún aporte importante para poder hacer frente a las obras necesarias. Acordate que los daños sufridos durante la gran inundación fueron tremendos.

--¿Sos optimista?

--Siempre lo soy, pero en este caso particular, yo creo que pronto habrá algún anuncio. Ojalá no me equivoque. Y ojalá Bahía pueda recuperar estos edificios tan valiosos. Hace rato venimos hablando de varios de ellos, incluido el Banco Nación.

--Por supuesto. ¿Del área portuaria tenés algo?

--Mucho embarque de maíz por White y Galván y mucha exportación de crudo por Rosales, pero hay un datito que hoy menciona el diario y me parece interesante.

--¿El de los buques que vendrán a Bahía para instalar el tramo submarino del oleoducto Vaca Muerta – Punta Colorada, en Río Negro?

--Exacto, van a llegar cuatro buques especiales y uno de ellos trae a bordo dos grandes remolcadores. Se trata de un barco semisumergible que hundirá esa cubierta y pondrá a flote a los dos remolcadores. La maniobra, según dicen, se hará cerca del canal de acceso a Puerto Belgrano, en un lugar con 22 metros de profundidad.

--Algo similar se hizo cuando llegó la barcaza productora de GNL Tango. ¿Te acordás?

--Por supuesto, llegó arriba del transporte especial “Forte”, en febrero de 2019.

--Impecable lo tuyo, y ya que estamos en zona marítima, ya podríamos ir zarpando, ¿no?

--Dale, pero antes déjame que te comente dos cosas muy interesantes del rubro gastronómico.

--¿A ver?

--La primera es que acaba de desembarcar, donde estaba el shopping Paseo del Sol, la famosa cadena de restaurantes y panaderías de origen belga, Le Pain Quotidien.

--Claro. Recuerdo que tiraste el tema, como primicia, en marzo pasado.

--Me alegro que lo valores, se agradece. Es un dato interesante porque la firma llegó en 2012 al país y es un gigante que cuenta con alrededor de 260 locales en más de 20 naciones, incluyendo Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Japón, Emiratos Árabes, Brasil, México, Chile y Argentina.

--¿Quienes son los dueños?

--Me dijeron que dos ex funcionarios municipales, Matías Insausti, ex subsecretario de Medio Ambiente y Walmir Morete, ex titular del Comité Técnico Ejecutivo (CTE).

--Excelente. ¿Y la otra novedad?

--Esta me parece interesante porque marca el nivel de la gastronomía bahiense, algunas veces cuestionado. No sé si sabías, pero de toda Latinoamérica vienen chefs a perfeccionarse en la preparación de carnes.

--Ni idea.

--Yo tampoco sabía, pero Julito Alio les enseña en la taberna el manejo de nuestras carnes y ellos luego van a completar sus estudios, como chefs generales, a Francia. Ahora, sin ir más lejos, hay un joven de Colombia.

--Bueno, ahora sí, levantemos campamento y preparémonos para el partido.

--Ni hablar. Con toda la fe. muy feliz Día del Amigo mañana y hasta la semana que viene, José Luis.

--Chau, Juan, igualmente, nos vemos el próximo domingo.