María Becerra será la encargada de cantar el himno argentino en la final ante España

A tan solo horas de la final entre la Selección Argentina y España, se confirmó quién interpretará el himno nacional argentino: María Becerra. El nombre de la cantante había cobrado fuerzas luego de una un cambio en su agenda que incrementó las especulaciones sobre su participación en el MetLife Stadium de Nueva York este domingo. Fue la intérprete quien terminó de confirmar la noticia.

Como si fuera poco, la confirmación también había llegado -esta tarde- por parte de especialistas. “Quiero ver si podemos escuchar a María Becerra cantando un pedacito del himno, pero pudimos escuchar la voz, de quién es esa mujer, esa voz. Sonó fuerte, con energía, con todo lo que tiene que tener el himno en una final”, expresó un periodista de la Tv Pública desde el estadio.

En tanto, más tarde lo confirmó mediante un video en redes sociales el periodista deportivo Gastón Edul.

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Este sábado, Becerra tenía previsto presentarse en el Festival Bigsound en Pontevedra, España, pero la joven realizó una modificación en su agenda: adelantó su show dos horas y media.

“Por motivos de agenda, nos vemos obligados a modificar los horarios de las actuaciones de hoy, sábado 18. María Becerra comenzará su actuación a las 23:00 horas. Como consecuencia de este cambio, Nathy Peluso iniciará su actuación a la 1:25 horas. El resto de los artistas mantendrán sus horarios previstos”, informaron los organizadores en las redes oficiales del evento.

La incertidumbre se terminó cuando la propia cantante le puso fin a las especulaciones y lo confirmó con una foto en su cuenta de Instagram. La intérprete de Quilmes subió una foto en un avión viajando a Nueva York. (Infobae y La Nueva)