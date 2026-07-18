"Señoras y señores, acá venimos nosotros... y vamos por todo", el emotivo video de la Selección a horas de la final

A pocas horas de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mañana ante España, a las 16, la Selección argentina compartió un emotivo video.

"Señoras y señores, acá viene el campeón defensor", dice la voz, acompañando la imagen del plantel, encabezada por Lionel Messi.

Y empieza a enumerar qué lo destaca al campeón, incluyendo, entre otras, dos imágenes de Lautaro Martínez en su niñez, jugando para Liniers y otra convirtiendo el gol ante Inglaterra:

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"El de las cinco finales seguidas...

"Al que quisieron tirar mil veces y se volvió a levantar...

"Acá venimos nosotros, con el mejor del planeta, el que nunca baja los brazos y baila con los pies, como ningún otro en el mundo...

"Porque acá vienen los clubes de barrio, y todos esos pibes con sed de gloria...

"Acá viene al que quisieron acorralar en la esquina con palabras y salió siempre de ahí con fútbol... ¡Qué maravilla...

"Acá viene la familia, los asados y las juntadas, y los que gritan un gol, como si el mundo se acabara...

"Acá viene el campeón de la gente, el bicampeón de América, el que recibe golpes, pero golpeó tres veces más...

"Acá viene el que empuja como un toro y pica como una araña, el que demostró amor propio en cada batalla...

"Acá viene El Diego, El Flaco y los pibes de Malvinas que jamás olvidaré...

"Acá vienen los que no dan una por perdida, los de las hazañanas sanmartinianas, con los que no se conforman con lo conseguido, sino que sueñan con lo que está por venir...

"Señoras y señores, acá venimos nosotros... y vamos por todo".