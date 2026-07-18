Tercer puesto: Inglaterra vapulea a Francia 4 a 0 tras el primer tiempo

En el partido que nadie quiere jugar, Inglaterra vapulea a Francia 4 a 0 al cabo de los primeros 45 minutos y se sube al podio en el Mundial 2026.

En un primer tiempo histórico, los ingleses fueron efectivos y lastimaron a una selección gala que mostró escasa actitud y temple.

Declan Rice abrió la cuenta a los 3 minutos tras robar un pelota y conectar un remate de media distancia.

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El segundo tanto llegó por vía aérea. En el minuto 18, un tiro de esquina de Rice encontró la cabeza goleadora de Ezri Konsa.

Posteriormente llegaron las conquistas de Bukayo Saka, a los 37 y 46 minutos, respectivamente.

El cotejo se jugó en el Hard Rock Stadium de Miami, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.