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Mundial FIFA 2026.

Tercer puesto: Inglaterra vapulea a Francia 4 a 0 tras el primer tiempo

Rice, Konsa y Saka (2) marcaron los goles ingleses.

Foto: El Gráfico.

En el partido que nadie quiere jugar, Inglaterra vapulea a Francia 4 a 0 al cabo de los primeros 45 minutos y se sube al podio en el Mundial 2026.

En un primer tiempo histórico, los ingleses fueron efectivos y lastimaron a una selección gala que mostró escasa actitud y temple.

Declan Rice abrió la cuenta a los 3 minutos tras robar un pelota y conectar un remate de media distancia.

El segundo tanto llegó por vía aérea. En el minuto 18, un tiro de esquina de Rice encontró la cabeza goleadora de Ezri Konsa.

Posteriormente llegaron las conquistas de Bukayo Saka, a los 37 y 46 minutos, respectivamente.

El cotejo se jugó en el Hard Rock Stadium de Miami, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

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