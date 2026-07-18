Pronóstico: así estará el tiempo el domingo 19 de julio

El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 19 de Julio en Bahía Blanca y la zona una temperatura mínima de 7 grados centígrados y una máxima de 13.

En la mañana el tiempo será frío, nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad leve del Sudeste y Este. La visibilidad será buena.

Por la tarde tendremos tiempo fresco con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad leve con ráfagas moderadas del Sudeste y Este y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

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La noche será fría con cielo parcialmente nublado y se estima para media noche una temperatura de 7 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Nuboso y húmedo. Poco cambio de temperatura. Viento leve del Sudeste y Este. Temperatura 8/11.-

ZONA VENTANIA: Frío con bancos de niebla mejorando con nubosidad variable. Descenso de la temperatura. Viento suave del sector Este. Temperatura 5/12.-

GUAMINI: Frío y húmedo con nubosidad variable. Poco cambio de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudeste. Temperatura 6/13.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío y húmedo. Poco cambio de temperatura. Viento leve del Sudeste. Temperatura 3/11.-

NEUQUEN: Frío, nuboso y húmedo. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del sector Este. Temperatura 3/10.-

