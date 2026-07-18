Pronóstico: así estará el tiempo el domingo 19 de julio
Satelmet pronostica una temperatura máxima de 13 grados centígrados.
El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 19 de Julio en Bahía Blanca y la zona una temperatura mínima de 7 grados centígrados y una máxima de 13.
En la mañana el tiempo será frío, nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad leve del Sudeste y Este. La visibilidad será buena.
Por la tarde tendremos tiempo fresco con nubosidad variable. El viento tendrá intensidad leve con ráfagas moderadas del Sudeste y Este y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.
La noche será fría con cielo parcialmente nublado y se estima para media noche una temperatura de 7 grados centígrados.
El tiempo en la región:
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Nuboso y húmedo. Poco cambio de temperatura. Viento leve del Sudeste y Este. Temperatura 8/11.-
ZONA VENTANIA: Frío con bancos de niebla mejorando con nubosidad variable. Descenso de la temperatura. Viento suave del sector Este. Temperatura 5/12.-
GUAMINI: Frío y húmedo con nubosidad variable. Poco cambio de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Sudeste. Temperatura 6/13.-
VIEDMA Y PATAGONES: Frío y húmedo. Poco cambio de temperatura. Viento leve del Sudeste. Temperatura 3/11.-
NEUQUEN: Frío, nuboso y húmedo. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del sector Este. Temperatura 3/10.-