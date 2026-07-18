La despedida de Messi: el emotivo posteo del 10 previo a la final Argentina-España

La ilusión se mezcla con la melancolía en las horas previas a la final entre Argentina y España. Uno de los principales motivos es que será, así todo lo indica, la última presentación oficial de Lionel Messi con la camiseta de Argentina.

Y claro que para él este partido también será especial, más allá de tratarse de una final del mundo, con todo lo que significa y, más aún, pudiendo ser la segunda consecutiva.

Horas antes del partido, el capitán hizo un sentido posteo en sus redes sociales.

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Con una foto en la que se lo puede apreciar con nuestra bandera, el 10 hizo referencia al encuentro y a los botines que lo acompañaron durante todo el certamen.

"Qué viaje estamos teniendo juntos... con el último tango. A por la final, vamos Argentina", escribió.

La imagen refleja a la perfección su identificación con nuestro país, al que defiende en todas las canchas y al que eligió por encima de su próximo rival, que intentó ficharlo cuando era chico.

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Lionel Messi llega a la final contra España en un gran nivel individual.

El capitán es el máximo goleador de la Selección Argentina en el certamen, donde registra ocho tantos. Teniendo en cuenta que el equipo marcó 19 a lo largo de todo el torneo, el astro fue sumamente determinante.