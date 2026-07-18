Duelo bahiense en Tres Arroyos: la final quedó para Alumni, en suplementario

El plantel campeón. Arriba, a la izquierda, Kevin Zambrano. Fotos: La Voz del Pueblo.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

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En una final que necesitó de un tiempo suplementario, Alumni (Orense) le ganó a Costa Sud (Tres Arroyos), 94 a 89 (84-84), en cancha de Quilmes, selló la serie 2-1 y se adjudicó la Copa 90° Aniversario de la Asociación Tresarroyense de Básquetbol.

Hubo duelo bahiense, aunque uno estuvo dentro de la cancha y el otro afuera.

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El tirador Kevin Zambrano anotó 13 puntos para el albirrojo. Mientras que el verdiamarillo es dirigido por otro de nuestra ciudad, Juan Andrés García, que tuvo enfrente a Candela Arnaldo, quien se convirtió en la primera entrenadora mujer en ganar un título de la ATB.

La serie comenzó con victoria de Costa Sud, como local, 98 a 82. Mientras la vuelta en el Anker Keergaard de Orense fue victoria para Alumni, 77 a 72.

"Creo que en un principio éramos favoritos porque veníamos de ganarle el cruce en semifinales a Huracán, que había sido campeón los últimos tres años, pero después cambió, porque el primer partido lo perdimos por 20", recordó Zambrano, hablando con "La Nueva".

"Después del segundo partido en Orense fue otra historia -agregó Kevin-, cambiamos el plan defensivo y tuvimos un juego más unido; incluso, llegamos a ganar por 24 en un momento. Y bueno ayer mantuvimos el plan y por suerte nos fue bien y nos llevamos la copa".

Costa Sud cuenta con dos extranjeros: Nathaniel Gordon (13 puntos y 13 rebotes) y el base Tyler Baumgardner, quien se despachó con 39 puntos.

"Fue un tremendo logro del equipo, porque son dos jugadores que en este torneo sacan mucha diferencia. El base tiene mucha capacidad de anotar y el pivot es muy alto y atlético. Y ver que encontramos un mejor juego, sobre todo en una final, nos hizo dar cuenta que todavía no tocamos el techo, nos estamos encontrando como equipo y se nota porque cada partido estamos jugando mejor", resaltó Kevin.

El equipo orientado por Juan García fue el Nº1 de la fase regular, eliminando en semifinales a Huracán (Necochea), en tanto que Alumni había cruzado con Huracán (Tres Arroyos).

Los tresarroyenses llevan sin poder cortar las redes desde 2012, mientras que Alumni había festejado por última vez la Copa Ciudad de 2025.

La síntesis:

Costa Sud (89): Nathaniel Gordon (13), Tyler Baumgardner (39), Emiliano Acosta (2), Nicolás Lo Fiego (7), Francisco Pérez Vázquez (16), fi; Kevin Tomalino (2), Gabriel Rodríguez, Pablo Rodríguez (2), Pedro Gonzalía (8) y Joaquín Escujuri. DT: Juan Andrés García.

Alumni (94): Bruno Besmalinovich (12), Francisco Ortiz (25), Manuel Luna (6), Nahuel Muñoz, Kevin Zambrano (13), fi; Santiago Montenegro (26), Nicolás Montenegro (8), Máximo Kuhlman (4) y Tomás Goizueta. DT: Candela Arnaldo.

Cuartos: Costa Sud, 24-23, 46-42 y 66-63.

Tiempo regular: 84-84.

Árbitros: Rodrigo García, Jorge Ballerini y Sebastián Ebbens.