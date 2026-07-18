Cuenta regresiva: la posible formación de Argentina para enfrentar a España en la final
El combinado nacional va por la cuarta estrella este domingo, desde las 16 en New Jersey.
La Selección argentina se enfrentará este domingo con España en la gran final del Mundial 2026 y el director técnico Lionel Scaloni mantiene algunas incógnitas en el que sería el posible 11 titular.
En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez y en la defensa, en el lateral izquierdo será ocupado por Nicolás Tagliafico y la zaga central estará conformada por Lisandro Martínez y Cristian Romero.
La primera incógnita aparece en el lateral derecho, ya que aún no está definido si el titular será Nahuel Molina o Gonzalo Montiel.
Otra de las incertidumbres está en la mitad de la cancha. Si bien es un hecho la presencia de Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, resta definir si el cuarto jugador en este sector de la cancha será Rodrigo de Paul, Nicolás González o Giuliano Simeone.
Finalmente, en la delantera estarán Lionel Messi y Julián Álvarez.
La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a España: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.