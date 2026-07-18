Cuenta regresiva: la posible formación de Argentina para enfrentar a España en la final

La Selección argentina se enfrentará este domingo con España en la gran final del Mundial 2026 y el director técnico Lionel Scaloni mantiene algunas incógnitas en el que sería el posible 11 titular.

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez y en la defensa, en el lateral izquierdo será ocupado por Nicolás Tagliafico y la zaga central estará conformada por Lisandro Martínez y Cristian Romero.

La primera incógnita aparece en el lateral derecho, ya que aún no está definido si el titular será Nahuel Molina o Gonzalo Montiel.

Otra de las incertidumbres está en la mitad de la cancha. Si bien es un hecho la presencia de Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, resta definir si el cuarto jugador en este sector de la cancha será Rodrigo de Paul, Nicolás González o Giuliano Simeone.

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Finalmente, en la delantera estarán Lionel Messi y Julián Álvarez.

La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a España: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.