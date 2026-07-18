La Justicia de Brasil dictó la prisión preventiva para un argentino acusado de gestos racistas

La Justicia de Brasil dictó prisión preventiva contra un turista argentino investigado por presuntos actos racistas en un restaurante de Morro de São Paulo, en Bahía, durante la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

Según informó la Agencia EFE citando medios locales, el acusado fue identificado como Sebastián Fernando Ayala, quien ya regresó a Buenos Aires y las autoridades brasileñas lo consideran prófugo.

La medida fue dictada en el marco de la investigación que realiza la Justicia brasileña para determinar si Ayala realizó gestos racistas contra un empleado de un restaurante en Bahía y a causa de que el hombre señalado salió de Brasil antes de la fecha prevista tras el episodio y tomó un vuelo hacia Buenos Aires. El caso quedó bajo análisis judicial como un posible hecho de injuria racial.

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De acuerdo con la Agencia EFE, la decisión de la Justicia se conoció este sábado 18 de julio y fue adoptada por el juez Marcelo Lagrota, quien quedó a cargo del caso. Según el portal brasileño de noticias G1, Ayala había llegado a Brasil el 10 de julio y debía volver a Buenos Aires el 19, pero adelantó su viaje de regreso.

Por su parte, Correio Da Amazonia informó que el incidente ocurrió el miércoles 15 y que, tras los presuntos actos racistas, el argentino embarcó en un vuelo con destino a la capital argentina. Ese medio añadió que la orden de prisión preventiva se dictó este mismo sábado.

Qué investiga la Policía sobre el episodio en Bahía

La investigación quedó en manos de la Comisaría de Cairú, según Correio Da Amazonia. Ese medio señaló que la víctima trabaja en el restaurante y que otro empleado registró el gesto con una grabación.

La Agencia EFE informó que la Policía investiga si Ayala dirigió gestos racistas contra un empleado del local que no trabajaba en ese momento, pero se acercó para ver el partido por televisión. La agencia añadió que un trabajador grabó con su celular la celebración del grupo de argentinos y captó el momento en el que el acusado hizo lo que parecía ser un gesto de mono contra el joven trabajador, aunque esto va a determinarlo la Justicia.

La reconstrucción policial también incluye el trayecto posterior del sospechoso. Según Correio Da Amazonia, las cámaras de seguridad registraron su ruta hacia el aeropuerto de Salvador antes de salir de Brasil. (Con información de Infobae)