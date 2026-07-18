Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador de las Copas Mundiales

El capitán de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas Mundiales, debido al doblete marcado ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto, jugado esta tarde en Miami.

El delantero del Real Madrid, llegó a los 22 tantos en tres participaciones, para quedar primero en la tabla general de artilleros en la competencia, además superó a Lionel Messi con 21 goles en seis ediciones; sin embargo, al capitán de la Selección argentina, le resta jugar un partido más, -Final ante España, este domingo a las 16, en el MetLife de Nueva Jersey-.

Mbappé terminó su participación con diez goles y estuvo a tres de igualar el récord de su compatriota, Just Fontaine, quién se mantiene el registro de ser el jugador con más tantos en un Mundial, al anotar 13 en Suecia 1958.

En el caso de que Messi no anote más tantos en la Final, establecerá el registro de ser el único jugador en ser goleador de una Copa del Mundo en dos ocasiones consecutivas.

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Mbappé convirtió un doblete de goles en la derrota 6-4 ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, realizado por primera vez con 48 equipos en tres países distintos: Estados Unidos, Canadá y México, debido a esto, logró obtener la cima en la tabla de los históricos artilleros.

Si bien la edad la diferencia de edad le da ventaja para los números obtenidos, su escolta Lionel de 39 años en su último mundial, en el cual anoto ocho veces, suma 21 unidades en 33 partidos, repartidos en seis ediciones de la Copa: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

Además, ambos superaron este año al alemán, Miroslav Klose quién mantenía el récord desde 2014 con 16 anotaciones en 24 partidos con cuatro mundiales: Corea-Japón 2002 (cinco), Alemania 2006 (cinco), Sudáfrica 2010 (cuatro), Brasil 2014 (dos).