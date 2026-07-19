'Los tallos amargos", para amantes del cine, versión online

Continuando con el mini-ciclo de cine de autor que ofrece la Agenda Cultural y su Círculo De Amantes Del Cine, esta semana proponen otro film de un destacado cineasta de autor argentino, se trata de 'Los tallos amargos' (1956), de Fernando Ayala.

Ayala (1920), al igual que Torre Nilsson, es uno de los realizadores de la época de oro del cine de autor argentino. Dueño de una mirada aguda y crítica de la sociedad, con gran talento artístico ha abordado los grandes temas de la sociedad en los distintos momentos del país en su larga carrera.

Se inició como Asistente de Francisco Mugica y Tulio Demicheli. Su primer film fue 'Ayer fue primavera' (1955). En su obra se destacan: 'El candidato' (1959), 'Paula Cautiva' (1963), 'La fiaca' (1969), 'Plata dulce' (1982) o 'Dios los cría' (1991), entre otras.'Los tallos amargos' está basa en la novela homónima de Adolfo Jasca y lleva la música de Astor Piazzolla. Su fotografía, realizada por Ricardo Younis, está considerada como una de las 50 mejores en la historia del cine universal en una encuesta realizada en el año 2000 por la revista American Cinematographer.Es considerada como la joya del cine noir latinoamericano y fue restaurada desde los negativos en 2014 por la Film Noir Foundation de San Francisco en el laboratorio de restauración del Archivo de Cine y Televisión de UCLA.Se trata de un film noir en el cual a un Periodista le ofrecen hacer un negocio que le dejará mucho dinero estafando gente con una escuela por correspondencia. Al principio funcionará, pero luego se despertarán las sospechas."Simplemente uno de los más finos films noir de crimen de los años 50 (y tal vez de siempre)". Eddie Muller, Film Noir Foundation.