Proeza de Catalina Turienzo: con fiebre y sin entrenar, clasificada a los Juegos Panamericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Una notable gesta deportiva edificó esta semana Catalina Turienzo, al obtener la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027 en Fórmula Kite pese a soportar fiebre, jet lag y no poder ensayar en la pista de regatas previo a la competencia.

La bahiense alcanzó el 11° lugar en la última parada del Grand Slam del año: las Regatas de Clases Olímpicas de Long Beach, la misma sede que dentro de dos años albergará los Juegos Olímpicos. Pero además de su posición general, fue la segunda mejor de América, logrando entonces meterse en sus segundos Panamericanos tras ser medallista en Santiago 2023.

"El día previo al inicio estuve en cama, con fiebre. Los primeros dos días corrí así y en el tercero me pude recuperar un poco. Igual, fui a correr y lo di todo como siempre. Tuve buenos momentos; es una cancha especial porque son las próximas aguas olímpicas. Me concentré en lo que estaba pasando y en las condiciones como para aprender al máximo de Long Beach", le contó a La Nueva.

"Tuve la mala suerte de que justo me enfermé. Estuve en Italia, con calor, y al toque me vine a Estados Unidos, más las nueve horas de diferencia... seguro me agarró con las defensas bajas. Por suerte me pude recuperar y correr. Sumar horas en esa cancha y clasificar a la Argentina a los Juegos Panamericanos eran los objetivos, así que estamos súpercontentos", agregó.

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Turienzo totalizó con 132 puntos netos (183 en total), producto de las siguientes regatas: 10, 8, 9, 12, (16), 16, 11, 12, 13, (17), (18), 7, 8, 4, 16 y 6.

Se impuso la francesa Lauriane Nolot, seguida de la neerlandesa Jessia Kampman y la suiza Elena Lengwiler. La mejor del continente fue la estadounidense Daniela Moroz (10°).

En tanto, entre los varones también logró la clasificación Federico Aguilar, entrenador de Cata. El entrerriano ocupó la 29° posición general, pero fue 5° entre los americanos y, si bien había cuatro plazas en disputa, uno de los que terminó por encima fue el brasileño Lucas Fonseca, quien ya tenía su lugar asegurado en Lima 2027 por haber sido oro en los últimos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Aguilar sumó 332 tantos netos (434 en total): 22, 18, 25, DNF, (34), 21, 26, 24, 29, 30, DNF, (34), DNF, (34), 28, DNF, 34, 25, 26 y 24.

Allá en Perú, el año que viene, serán ocho los competidores: una cuota quedará reservada al país organizador y las restantes tres saldrán del Mundial de Vela que se disputará en Fortaleza, Brasil, del 15 al 23 de enero próximo.

Turienzo llegó a este certamen luego de una descatadísima actuación en el Europeo Juvenil, cuando se quedó con el título al imponerse en las 14 regatas.

Previamente, disputó el Mundial de fórmula kite, en mayo, ganando una regata y finalizando en la 13° posición.

Cata venía de obtener el que para ella fue "el mejor resultado de mi vida", al finalizar en la segunda posición en la Semana Olímpica Francesa, en Hyères, solo por detrás de la medallista olímpica y local Lauriane Nolot.

Antes, quien fuera medallista panamericana en Santiago 2023 y representante olímpica en París 2024, fue séptima en la primera fecha del SGS, en el 55º Trofeo Princesa Sofía en Mallorca, España.

Hasta Long Beach, Turienzo se ubicaba 7° del mundo, su mejor posición histórica en el ranking, con 490 puntos.

Por encima tenía a una sola americana, la estadounidense Daniela Moroz (4ta. con 520), quien se consagrara cinco veces campeona del mundo.

El top 3 estaba compuesto por la francesa Lauriane Nolot (666), la neerlandeda Jessie Kampman (589) y la británica Lily Young (547).

En lo sucesivo, la bahiense afrontará el Mundial Juvenil de Fórmula Kite en Urla, Turquía, del 17 al 23 de agosto. Y luego una etapa de entrenamientos ya pensando en la puesta a punto para arrancar el año en el Mundial de Fortaleza.