Le negaron la prisión domiciliaria al hombre que atropelló y mató a Facundo Saccoccia en 2018

La justicia le negó el pedido de arresto domiciliario a un hombre que está preso por conducir alcoholizado y chocar a un joven motociclista que terminó falleciendo en el acto. Se trata de Alexis Yuri Sturzenegger, quien permanece detenido desde 2024 luego de ser condenado a 8 años y 10 meses de prisión por la muerte de Facundo Sacoccia de 17 años de edad, en marzo de 2018.

El hombre -oriundo de Punta Alta- cumple condena por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Entre los argumentos del abogado defensor para pedir el beneficio de domiciliaria para su cliente, indicó que tiene una hija 3 años y que su detención afecta al desarrollo psicoemocional de la pequeña.

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"Nos acabamos de enterar que Sturzenegger pidió domiciliaria y se la rechazaron. ¿El desarrollo de su hija se ve afectado? ¿Y Facundo que lo mataste vos?", cuestionó en la red social X Santiago Saccoccia, padre de la víctima.

Sturzenegger había llegado en libertad al juicio, realizado ante el Tribunal en lo Criminal N° 2 de nuestra ciudad en abril de 2019, y de esa manera continuó hasta que se agotaron las instancias de apelación y el fallo se confirmó, por lo que se encuentra detenido desde diciembre de 2024.

El hombre fue condenado porque aquella madrugada del choque conducía -en medio de condiciones climáticas adversas- en estado de ebriedad (1,3 gramos de alcohol en sangre) y sin respetar las reglas de tránsito. La víctima, en tanto, circulaba en moto y con la documentación correspondiente.