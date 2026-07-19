Pennacchiotti, en medio de un conficto administrativo, ¿podrá jugar contra Sahdi, Richotti y compañía...?

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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El bahiense Franco Pennacchiotti quedó en medio de un conflicto administrativo durante las semifinales del Torneo Apertura "Eddie Roberson" que organiza la ABECh (Asociación de Básquetbol del Este del Chubut) y que obligó a detener la competencia hasta encontrarle una solución en el plano reglamentario.

Pennacchioti está jugando para Huracán (Trelew), equipo que al finalizar la fase regular empató en puntos (18) con Brown (Puerto Madryn) y, también, se ganaron mutuamente por idéntica diferencia: 80-76 el Globo y 82-78 Brown.

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"Según el criterio general éramos nosotros primeros y había un inciso raro en el reglamento que llevó a que Brown interpretara que ellos habían sido primeros", le contó Pennacchiotti a "La Nueva".

"Eso generó, básicamente, que el proceso administrativo se retrasara, por lo tanto se atrasó el torneo", agregó Franco.

Finalmente, la ABECh decidió otorgarle el primer puesto a Brown (equipo que dirige Marcelo Richotti y donde juegan Fabián Sahdi y Bautista Ott, entre otros) y el segundo a Huracán.

En consecuencia, en semifinales Brown enfrentó a Ferrocarril Patagónico y Huracán a Deportivo Madryn (que dirige otro bahiense, Jorge "Cirilo" García).

"Más allá de no estar de acuerdo con la decisión, Huracán la aceptó. Cuando fui a jugar el primer partido no figuraba en el GES y aparentemente se había vencido mi pase, porque era temporario (hasta el 30 de junio). Entonces, se dieron cuenta que se me había vuelto el pase a Villa Mitre, por lo tanto la dirigencia de Huracán intentó hacerlo de nuevo", repasó Pennacchiotti.

Lo cierto que Franco apareció habilitado para los dos partidos siguientes y la serie finalmente la ganó Huracán, 2-1.

De todos modos, la dirigencia de Madryn protestó lo que consideraba una mala inclusión del bahiense por tener su vínculo vencido, ya que el libro de pases había cerrado al finalizar la novena fecha.

En principio la ABECh rechazó la protesta, de todos modos intervino la Federación de Básquet del Chubut y suspendió el torneo hasta tanto la Asociación resolviera definitivamente la situación.

Ya en reunión de delegados, a la hora de votar hubo mayoría a favor de Madryn, por lo tanto ahora Huracán deberá decidir (dentro del plazo de cinco días) si acepta el fallo o presenta una apelación.

En consecuencia, Brown es el único confirmado en la final mientras espera rival, que saldrá entre Huracán y Deportivo Madryn.