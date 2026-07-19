Detuvieron a un hombre acusado de agredir a su pareja y atacar a policías

Un hombre fue aprehendido esta madrugada, acusado de agredir a su pareja y de resistirse al accionar policial al momento de su detención.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 2:50 en una vivienda ubicada en Los Ciruelos al 2900, luego de un llamado al 911 que alertó sobre un episodio de violencia.

Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar efectivos de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) constataron que el hombre, de 47 años, habría golpeado con un cabezazo en el rostro a su pareja, una mujer de 31 años, provocándole lesiones.

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Siempre de acuerdo con la versión oficial, el acusado se mostró hostil ante la presencia de los uniformados y arremetió contra ellos durante el procedimiento, aunque ninguno de los efectivos resultó herido.

Fue aprehendido por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y lesiones, en el marco de la Ley Provincial 12.569 de Protección contra la Violencia Familiar.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

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