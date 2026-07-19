F1 en vivo: con Franco Colapinto, se corre el Gran Premio de Bélgica

(Nota en desarrollo)

Con el argentino Franco Colapinto en pista, la Fórmula 1 está disputando el Gran Premio de Bélgica.

10:36: Colapinto, que estaba 9º, fue al pit y cayó al 16º lugar, aunque hay pilotos que aún deben ir a boxes.

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10:33: Gasly paró a cambiar los neumáticos: el francés de Alpine baja del 9º al 16º puesto. Así, Colapinto recupera una plaza y es 9º.

10:31: Gasly pasó a Colapinto: ahora el francés es 9º y el argentino marcha 10º. Los Alpine luchan como pueden ante rivales más veloces.

10:28: otro toque en Bélgica, una carrera con varios conflictos en el primer tramo

10:26: se conoció la sanción a Hamilton: le dieron 5 segundos, ahora figura 4º y cedería algunos puestos en el final.

10:22: se tocaron apenas Hamilton y Piastri y el primero está ahora 4º en Bélgica, seguido por el australiano

10:16: Norris superó a Colapinto. El piloto de McLaren pasó al argentino, que ahora se encuentra noveno en el GP de Bélgica.

10:12: Antonelli recuperó el primer lugar. Tras ser superado por Verstappen, el piloto de Mercedes volvió al liderato y es seguido por Leclerc y Max respectivamente.

10:06: de los 13 primeros en la carrera, 12 tienen neumáticos medios, incluido Colapinto, que se ubica en el 8º lugar tras una gran largada.

10:04: bandera amarllla en la vuelta inicial.

10:02: Russell y Ocon se tocaron en la largada.

10:01: Max Verstappen adelantó a Kimi Antonelli en la largada.

10:03: ¡Se largó la carrera!