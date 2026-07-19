"Ojalá que el día termine bien", dijo Colapinto, que disfruta de lo que hizo y se entusiasma con la Selección

(Nota en desarrollo)

Franco Colapinto redondeó una gran actuación en la Fórmula 1, finalizando décimo en el Gran Premio de Bélgica.

"Ojalá que el día termine bien. Lo importante viene ahora", dijo Colapinto, feliz por su carrera en Bélgica y a la espera de la final del Mundial entre Argentina y España en Estados Unidos.

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"Estoy contento, fue una buena carrera. Me costó con las gomas medias, pero mejoré tras quedar 13º. Tuve un gran sobrepaso y, sumar con este Alpine al que le está costando, es positivo", destacó Franco.

Fue una buena carrera. Feliz con el resultado por haber sumado un punto. Viniendo 12, 13, recuperé puestos”, reconoció.

Colapinto explicó que la estrategia se vio perjudicada por la aparición del Virtual Safety Car y que sufrió durante el stint con neumáticos medios.

“Tuvimos mala suerte con la parada bajo Virtual Safety Car y con las gomas medias me estaba costando un poco. Tuve graining y se me abrieron un poco las gomas”, señaló.

El rendimiento mejoró cuando colocó el compuesto duro, aunque reconoció que continuó expuesto en las largas rectas de Spa.

“Cuando puse la dura seguía bien, iba rápido. Después era complicado porque con las rectas largas se acercaban mucho los demás”, explicó.

Además, destacó los sobrepasos que protagonizó, incluido el espectacular 2x1 sobre Gasly y Liam Lawson.

“Lindos sobrepasos, lindas maniobras. Con Hülkenberg también una linda maniobra. Sumar puntos con el auto, que le está costando, es positivo”, cerró.