Colapinto llegó con la bandera de los "10" y terminó 10° en el Gran Premio de Bélgica
El argentino redondeó otra muy buena actuación en la Máxima.
En un día especial para el deporte argentino, Franco Colapinto arribó esta mañana al circuito de Spa-Francorchamps, para el Gran Premio de Bélgica, con una particular bandera.
El pilarense llegó con la camiseta de la Selección y una imagen de Lionel Messi y Diego Maradona, en la previa de la final del Mundo, con cánticos y mates de por medio.
Después y tras una muy buena tarea, terminó en el décimo puesto, sumando un punto en la carrera ganada por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes Benz).