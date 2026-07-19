Colapinto llegó con la bandera de los "10" y terminó 10° en el Gran Premio de Bélgica

En un día especial para el deporte argentino, Franco Colapinto arribó esta mañana al circuito de Spa-Francorchamps, para el Gran Premio de Bélgica, con una particular bandera.

El pilarense llegó con la camiseta de la Selección y una imagen de Lionel Messi y Diego Maradona, en la previa de la final del Mundo, con cánticos y mates de por medio.

Después y tras una muy buena tarea, terminó en el décimo puesto, sumando un punto en la carrera ganada por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes Benz).