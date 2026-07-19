Messi, De Paul y Tapia respetaron la cábala antes de la final: ¿vos también?

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio Tapia compartieron un rato, mates de por medio, como es habitual antes de cada partido importante de la Selección.

Respetando la cábala que comenzó hace ya tiempo, los líderes de la Selección y el presidente de AFA inmortalizaron el momento en la previa, esta vez antes de la final ante España.

"Llegó el día más esperado por todos los argentinos. A miles de kilómetros podemos sentir el aliento y el cariño de cada uno de ustedes. Estamos cerca. Estamos juntos. ¡Vamos!",puso Chiqui junto a la imagen.