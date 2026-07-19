Así fue la prueba de sonido de María Becerra antes de la final: "Es lo más lindo de mi carrera"
Cantará el himno en la previa del partido.
Maria Becerra será la encargada de cantar el himno nacional en la previa de la final entre Argentina y España, en el partido decisivo del Mundial 2026.
A unas horas del encuentro, la artista realizó la prueba de sonido y contó cómo se dio la chance de estar presente en New Jersey.
"Todo era si pasaba a la final, los chicos querían que yo cantara el Himno", explicó.
"Es lo más importante que me pasó en mi carrera, es una emoción tremenda", admitió tras el ensayo.