Así fue la prueba de sonido de María Becerra antes de la final: "Es lo más lindo de mi carrera"

Maria Becerra será la encargada de cantar el himno nacional en la previa de la final entre Argentina y España, en el partido decisivo del Mundial 2026.

A unas horas del encuentro, la artista realizó la prueba de sonido y contó cómo se dio la chance de estar presente en New Jersey.

"Todo era si pasaba a la final, los chicos querían que yo cantara el Himno", explicó.

"Es lo más importante que me pasó en mi carrera, es una emoción tremenda", admitió tras el ensayo.