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Mundial FIFA 2026.

Video: qué le dijo Lionel Messi al equipo instantes antes de salir a la cancha

Las palabras del capitán argentino en la puerta del vestuario.

Foto: captura de pantalla.

En medio de la tensión por la salida inminente a la cancha, la Selección Argentina tuvo que esperar unos instantes en la puerta del vestuario hasta recibir la orden oficial de salida.

En ese interín, en el que el silencio y la concentración de los futbolistas estaban en tensión, Lionel Messi buscó brindar seguridad y tranquilidad a sus compañeros.

"Vamos muchachos, tranquilidad eh. Es lo principal, estemos tranquilos, pensemos en jugar nomás", dijo el capitán albiceleste, en imágenes reproducidas DSports, el canal de emisión oficial.

Luego agregó otras palabras. Este es el crucial momento:

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