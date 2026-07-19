Video: qué le dijo Lionel Messi al equipo instantes antes de salir a la cancha

En medio de la tensión por la salida inminente a la cancha, la Selección Argentina tuvo que esperar unos instantes en la puerta del vestuario hasta recibir la orden oficial de salida.

En ese interín, en el que el silencio y la concentración de los futbolistas estaban en tensión, Lionel Messi buscó brindar seguridad y tranquilidad a sus compañeros.

"Vamos muchachos, tranquilidad eh. Es lo principal, estemos tranquilos, pensemos en jugar nomás", dijo el capitán albiceleste, en imágenes reproducidas DSports, el canal de emisión oficial.

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Luego agregó otras palabras. Este es el crucial momento: