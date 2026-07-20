Fue detenido por violación de domicilio y golpear a una oficial

Personal de la Policía Local detuvo en la noche del domingo a un hombre que entró sin autorización en la casa de su ex pareja incumpliendo con una orden de restricción, y golpeando a una oficial femenina que se había presentado en el lugar.

El hecho ocurrió en un domicilio de calle Rincón al 400 y el hombre fue identificado como Diego José Metz de 40 años de edad. Este al intervenir el personal policial, agredió con golpes de puño en el rostro de una oficial que tuvo que ser atendida en el lugar.

Luego de esto escapó y fue aprehendido en la intersección de calle Cervantes y Yapeyú. Metz fue trasladado a la Comisaría Primera, con intervención de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.