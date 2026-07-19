Tristeza en el fútbol argentino: murió el presidente de un club del ascenso antes de la final

El fútbol argentino recibió este domingo con una noticia inesperada y dolorosa. En medio de la expectativa nacional por la final del Mundial, en la que el combinado nacional cayó ante España, se confirmó la muerte de Antonio “Tony” Amerise, el joven presidente de Sportivo Italiano, club de la Primera B Metropolitana.

La institución de Ciudad Evita dio a conocer la triste novedad a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, donde expresaron su profundo dolor por la pérdida del dirigente que dedicó su vida a los colores del “Azzurro”.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro presidente, Antonio “Tony” Amerise. Tony dedicó gran parte de su vida a Sportivo Italiano. Con compromiso, esfuerzo y un amor incondicional por estos colores, trabajó incansablemente por el crecimiento de nuestro club y dejó una huella imborrable en nuestra historia”, escribieron en las redes del club.

“Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Gracias por todo, Tony. Tu nombre quedará para siempre en la historia de Sportivo Italiano”, indicó el comunicado.

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Hacia el final, la institución avisó que informará a través de sus canales oficiales los detalles del velatorio una vez que queden confirmados con la familia, mientras todo el fútbol de ascenso hace llegar sus condolencias por estas horas. (con información de TN)