"Hasta el final con las botas puestas": el tuit de Milei después de la final

Javier Milei, presidente de la Nación. Foto: Archivo La Nueva.

En un escueto mensaje el presidente Javier Milei agradeció a los jugadores del Seleccionado Argentino de fútbol, que este domingo perdió ante España por 1 a 0 la final del Mundial 2026 Estados Unidos, México y Canadá.

"Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", indicó el mandatario.

Este fue el tuit que publicó en su cuenta en la red social X: