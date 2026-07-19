La final del Mundial arrancó con el show musical antes de Argentina-España

La gran final del Mundial 2026 tuvo su puntapié inicial con una imponente ceremonia de clausura y apertura de partido en el MetLife Stadium de Nueva York, a la espera de un encuentro histórico entre Argentina y España que definirá quién se quedará con la Copa del Mundo.

La FIFA desplegó un show imponente sobre el césped del estadio, diseñado especialmente para sintetizar la unión cultural de la competencia. El espectáculo comenzó 90 minutos antes del partido con un impactante cuadro visual donde……

En el centro de la escena, participó el polémico streamer IShowSpeed, quién protagonizó un segmento especial con la canción Champions.

En la previa también estuvo el artista estadounidense Post Malone, quien subió al escenario para interpretar uno de sus temas icónicos, "Chrome Heartbreaker".

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Luego fue el turno de Swae Lee, rapero también estadounidense, quien se unió para cantar "Sunflower", en un espectáculo con un imponente show de fuegos artificiales que envolvió al estadio.

La cantante norteamericana Jennifer Hudson fue encargada de interpretar una muy emotiva versión del himno nacional de Estados Unidos en los minutos previos a la salida de los futbolistas al campo de juego.

Por otro lado, el cantante británico Robbie Williams, la italiana Laura Pausini y la estadunidense Nicole Scherzinger fueron las que entonaron el himno de la FIFA junto a un grupo con las banderas de todas las selecciones participantes del Mundial.

Finalmente, Maria Becerra interpretó el Himno Nacional argentino en lo que fue uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, mientras que la banda Spanish Brass con una versión instrumental.