Lionel Scaloni, ya mas calmo tras la derrota de Argentina en la final ante España, habló sobre su continuidad como entrenador de la Selección, algo que lo quebró emocionalmente y lo obligó a cortar repentinamente la conferencia de prensa tras el 1 a 0 en New Jersey.

Atendiendo a los medios, el DT fue algo más contundente con respecto a su futuro.

"Hasta diciembre voy a seguir, voy a hablar con el presidente (Claudio Tapia). La idea es relajar y parar un poco", comentó el oriundo de Pujato.

Su contrato como entrenador del combinado nacional vence a fin de año.

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"Hasta diciembre -insistió-, si el presidente quiere yo estoy acá, después va a ser complicado. Porque también es justo que se pueda cambiar y lo veo hasta bueno", sentenció.

"Lo que tiene que permanecer es este espíritu de grupo, esta sensación de unión entre los jugadores y el pueblo", agregó.

Al ser consultado por sus dichos, que sonaban a despedida, Scaloni volvió a dejar un mensaje algo más ambiguo.

"Hasta diciembre y después seguramente corte. Igual lo tengo que hablar con el presidente, creo que es justo. Este es un lugar increíble, hermoso, soñado, pero que dedica un montón de cosas. Ya veremos. Hasta diciembre voy a estar", cerró.

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