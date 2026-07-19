La Selección Argentina vuelve al país tras la final del Mundial: cuándo y a qué hora llega desde Nueva York
Tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026, el plantel encabezado por Lionel Scaloni emprenderá el regreso a la Argentina este mismo domingo por la noche. El arribo está previsto para el lunes.
La participación de la Selección argentina en el Mundial 2026 llegó a su fin este domingo con la derrota frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Sin demasiado tiempo para el descanso, la delegación albiceleste emprenderá el regreso al país en las próximas horas.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni partirá este mismo domingo por la noche desde el área de Nueva York, una vez finalizados los compromisos protocolares posteriores al encuentro decisivo. (NA).