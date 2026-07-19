La Selección Argentina vuelve al país tras la final del Mundial: cuándo y a qué hora llega desde Nueva York

La participación de la Selección argentina en el Mundial 2026 llegó a su fin este domingo con la derrota frente a España en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sin demasiado tiempo para el descanso, la delegación albiceleste emprenderá el regreso al país en las próximas horas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni partirá este mismo domingo por la noche desde el área de Nueva York, una vez finalizados los compromisos protocolares posteriores al encuentro decisivo. (NA).