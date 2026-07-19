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Mundial FIFA 2026.

Agradecimiento eterno: la gente igual salió a las calles de Bahía tras la derrota de la Selección

Un equipó que nos volvió a representar de la mejor manera, más allá del resultado.

Fotos: Andrea Castaño y Emilia Maineri-La Nueva.

Una gran cantidad de vecinos de Bahía Blanca se volvieron a congregar en los alrededores del Teatro Municipal y la Plaza Rivadavia, tras la final del Mundial 2026.

Pese a la derrota de la Selección Argentina ante España, miles de fanáticos salieron a las calles, con banderas, camisetas y hasta hubo fuegos artificiales tras el subcampeonato.

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En definitiva, fue una gran muestra de cariño, respeto y admiración a un equipo y cuerpo técnico que nos representó -otra vez- de la mejor manera, más allá del resultado final.

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