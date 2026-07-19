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Mundial FIFA 2026.

¡Gracias, Leo! La reacción de Messi tras la derrota de Argentina ante España

El combinado nacional cayó 1 a 0 ante España.

Foto: Olé

Las cámaras de la transmisión oficial tomaron la reacción de Lionel Messi, tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026.

El capitán argentino se quedó un largo rato sentado en el suelo, con algunos de sus compañeros cerca, tras el 1 a 0 sufrido en New Jersey.

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Luego, el rosarino comenzó a quitarse los botines, vendas y canilleras, todo un símbolo en lo que posiblemente fue su último partido en mundiales.

No obstante, al tiempo se repuso para darle un abrazo a Lamine Yamal, una de las grandes figuras de los españoles.

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