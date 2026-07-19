Los golpes de Paredes y la corrida de Scaloni para separar

El volante Leandro Paredes estalló de furia luego de la derrota de Argentina frente a España en la final de la Copa del Mundo y terminó agrediendo a dos futbolistas de los flamantes campeones.

Finalizado el partido, el 5 argentino no se bancó los festejos de Éric García y Gavi, quienes celebraron muy cerca suyo, y los agredió físicamente a ambos.

Cuando vio esta situación, el entrenador Lionel Scaloni salió al cruce para que la situación no pasara a mayores.