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Mundial FIFA 2026.

Los golpes de Paredes y la corrida de Scaloni para separar

El enojo del volante con Éric García y Gavi.

El momento del cruce.

El volante Leandro Paredes estalló de furia luego de la derrota de Argentina frente a España en la final de la Copa del Mundo y terminó agrediendo a dos futbolistas de los flamantes campeones.

Finalizado el partido, el 5 argentino no se bancó los festejos de Éric García y Gavi, quienes celebraron muy cerca suyo, y los agredió físicamente a ambos.

Cuando vio esta situación, el entrenador Lionel Scaloni salió al cruce para que la situación no pasara a mayores.

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