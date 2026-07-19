¿Dónde se jugará el Mundial 2030? Sedes confirmadas y la propuesta de la FIFA que puede cambiar la historia

El Mundial 2030 será una edición histórica. No solo marcará el centenario de la primera Copa del Mundo, sino que además tendrá un formato inédito, con partidos distribuidos en tres continentes y seis países.

Mientras los preparativos avanzan, en las últimas semanas volvió a cobrar fuerza una propuesta que podría modificar por completo el torneo: la FIFA analiza la posibilidad de disputar el Mundial con 64 selecciones, una ampliación excepcional que, de aprobarse, convertiría a la edición 2030 en la más grande de todos los tiempos.

¿Dónde se jugará?

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La sede principal del Mundial 2030 estará compartida entre España, Portugal y Marruecos, países que organizarán la mayor parte de los partidos del certamen.

Sin embargo, para celebrar los 100 años del primer Mundial, la FIFA confirmó que los partidos inaugurales se jugarán en los tres países sudamericanos que fueron protagonistas de aquella edición de 1930: Argentina, Paraguay y Uruguay. Cada uno albergará un encuentro antes de que el torneo continúe en Europa y África.

Unirá tres continentes

Será la primera vez que una Copa del Mundo se dispute en Sudamérica, Europa y África dentro de la misma edición.

Tras los tres partidos inaugurales en Montevideo, Argentina y Paraguay, las delegaciones viajarán para completar el resto de la competencia en España, Portugal y Marruecos.

La edición 2030 será también la primera organizada por seis países.

¿Con 64 selecciones?

Aunque el Mundial 2026 ya amplió el torneo de 32 a 48 equipos, la FIFA estudia ahora una propuesta para que la edición de 2030 cuente con 64 selecciones, únicamente como homenaje al centenario de la competencia.

La iniciativa fue presentada durante reuniones del organismo y todavía no ha sido aprobada. En caso de avanzar, significaría un incremento de 16 equipos respecto del formato que debutó en Estados Unidos, México y Canadá.

El objetivo sería permitir una mayor participación de federaciones de todos los continentes en una edición considerada histórica por la FIFA.

¿Y el formato?

Por el momento, no. Lo único confirmado es la distribución de las sedes entre los seis países organizadores.

La propuesta de ampliar el torneo a 64 selecciones continúa siendo objeto de análisis y deberá atravesar distintas instancias dentro de la FIFA antes de una eventual aprobación.

Diferente a todos

La Copa del Mundo de 2030 promete romper varios récords. Será la primera con partidos en tres continentes, la primera organizada por seis países y podría convertirse también en la edición con mayor cantidad de selecciones participantes en la historia.

Si finalmente prospera la idea de los 64 equipos, el torneo del centenario marcará un antes y un después en la evolución de los Mundiales y abrirá un nuevo capítulo para el fútbol internacional.