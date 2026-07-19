El presidente Javier Milei dará un feriado por "festejo mundial"

Luego de comunicar un mensaje de apoyo a poco de consumada la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, el presidente Javier Milei volvió esta noche a las redes sociales para comunicar una decisión.

El mandatario escribió en su cuenta en X que va a declarar "feriado nacional" el día que jugadores y cuerpo técnico de la Selección decidan celebrar el subcampeonato en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional", escribió Milei en su cuenta @JMilei.