España se quedó con el título y arrasó con los premios individuales

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España venció esta tarde a Argentina, por 1 a 0, y consiguió su segundo título mundialista al consagrarse campeón de la edición 2026.

Además, la Roja se adjudicó la mayoría de los premios individuales.

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El mejor jugador del torneo fue el capitán español, Rodri Hernández.

Además, Kylian Mbappé fue el goleador con 10 festejos en 8 partidos y se quedó con la Bota de Oro.

Mientras que los españoles Unai Simón y Pau Cubarsí fueron elegidos como el mejor arquero y el juvenil mas destacado, respectivamente.

Mientras que el premio Fair Play se lo quedó Países Bajos.