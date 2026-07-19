Lionel Scaloni: "Siento tristeza pero sabiendo que dejamos todo"

Con el semblante inalterable, pensativo y con la mirada perdida se lo vio al entrenador argentino Lionel Scaloni en los minutos que siguieron a la finalización de la final que Argentina perdió contra España por 1 a 0 en el Mundial 2026.

En la entrevista luego del encuentro el DT dijo lo suyo acerca de lo que sentía en ese momento.

"Siento tristeza pero sabiendo que hemos dejado todo", dijo en sus primeras palabras.

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Luego hizo un silencio de algunos segundos y continuó.

"Tengo un montón de cosas para decir de cómo hemos llegado acá pero no vale la pena. agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del Mundo y han competido hasta el final", agregó Scaloni.

"(Ellos, por España) Han sido mejores, es la verdad. Pero me guardo y un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho y de lo que vale llegar acá. Cuesta un montón", afirmó.

Fue la primera derrota del Seleccionado Argentino en todo el torneo.

"Somos grandes en las victorias y debemos serlo también en las derrotas. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. Perdimos el partido y asumimos las cosas. No por ello dejaremos de acordarnos de lo que hicimos hasta acá", concluyó en declaraciones a DSports.