Scaloni se quebró, puso en duda su continuidad, y tuvo que dar por finalizada la conferencia de prensa

Quebrado, así finalizó, por decisión propia, la conferencia de prensa el entrenador Lionel Scaloni.

El DT a llevaba bien desde lo emocional en los primeros minutos que enfrentó a la prensa.

Y cuando le consultaron respecto de la continuidad de Messi, derivó, posterior a la respuesta, en su continuidad, dejando, hasta el momento que pudo expresarse, un interrogante, más allá que tiene contrato hasta diciembre.

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"La verdad es que no hablé con Leo. Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente; más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer: cumpliré el contrato y después veo. La verdad es que siento la necesidad de pensar porque no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor habría que hablarlo. Yo al presidente le estoy agradecido por darme la oportunidad esta de estar en este lugar”, dijo hasta que no pudo seguir hablando por la emoción.

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