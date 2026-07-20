Proyectando para el próximo Mundial: los +25, los +30 y los +35 de Argentina

En un repaso individual para proyectar la posibilidad de los jugadores argentinos que por edad podrían estar en condiciones de cara al próximo Mundial, que irá desde el 8 de junio al 31 de julio de 2030, el listado devuelve tres segmenos bien marcados: los +25, los +30 y los +35.

La sede principal del Mundial 2030 estará compartida entre España, Portugal y Marruecos, países que organizarán la mayor parte de los partidos del certamen.

Sin embargo, para celebrar los 100 años del primer Mundial, la FIFA confirmó que los partidos inaugurales se jugarán en los tres países sudamericanos que fueron protagonistas de aquella edición de 1930: Argentina, Paraguay y Uruguay. Cada uno albergará un encuentro antes de que el torneo continúe en Europa y África.

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En consecuencia, si bien a lo largo de cuatro año pueden existir altas y bajas por una cuestión de calendario y futbolísticas también, la edad de los jugadores que participaron recientemente del Mundial (sin tener en cuenta a Lionel Messi y Nicolás Otamendi (ambos tendrian 42) será la siguiente para 2030:

Los +35

Gerónimo Rulli - 20/05/1992 (38 años)

Nicolás Tagliafico - 31/08/1992 (37 años)

Emiliano Martínez - 02/09/1992 (37 años)

Juan Musso - 06/05/1994 (36 años)

Rodrigo De Paul - 24/05/1994 (36 años)

Leandro Paredes - 29/06/1994 (35 años)

Los +30

Giovani Lo Celso - 09/04/1996 (34 años)

Marcos Senesi - 10/05/1997 (33 años)

Gonzalo Montiel - 01/01/1997 (33 años)

Lautaro Martínez - 22/08/1997 (32 años)

Lisandro Martínez - 18/01/1998 (32 años)

Nicolás González - 06/04/1998 (32 años)

Nahuel Molina - 06/04/1998 (32 años)

Cristian Romero - 27/04/1998 (32 años)

Exequiel Palacios - 05/10/1998 (31 años)

Alexis Mac Allister - 24/12/1998 (31 años)

Facundo Medina - 28/05/1999 (31 años)

Julián Álvarez - 31/01/2000 (30 años)

Los +25

José Manuel López - 06/12/2000 (29 años)

Enzo Fernández - 17/01/2001 (29 años)

Thiago Almada - 26/04/2001 (29 años)

Giuliano Simeone - 18/12/2002 (27 años)

Valentín Barco - 23/07/2004 (25 años)

Nicolás Paz - 08/09/2004 (25 años)