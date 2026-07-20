La promesa de Nico Paz tras la derrota: “Voy a darlo todo para traer esta copa de vuelta”

El mediocampista argentino Nicolás Paz, de muy poco rodaje durante todo el Mundial 2026, se mostró “orgulloso” de jugar para la Selección Argentina en un sentido mensaje posterior a la derrota en la final.

El futbolista, que nació en Tenerife, España, y es hijo del bahiense Pablo Paz, contó la alegría que le genera representar al país e incluso prometió darlo todo para obtener un nuevo campeonato mundialista en el futuro.

Argentino por elección, al haber nacido en Tenerife pero optar por la nacionalidad argentina de su padre, el talentoso mediocampista del Como italiano escribió un bonito mensaje en redes sociales tras una dolorosa derrota de La Scaloneta.

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El jugador de 21 años comenzó el comunicado señalando el orgullo que le genera “representar a este país y a esta Selección”, ratificando que su alegría no disminuye por una derrota, que además fue ante su país natal, y asegurando que siente satisfacción “hoy más que nunca”.

Sobre sus compañeros, a los que calificó de “personas increíbles”, el mediocampista mostró su alegría por haber formado parte del grupo y destacó que “mueran por estos colores” y que “dejan el corazón y el alma en todo momento”.

Luego de agradecerles a sus compañeros de plantel, el mediocampista felicitó al pueblo español y a su gente por una nueva conquista mundialista, la segunda tras la copa alzada en Sudáfrica 2010.

Por último, Paz evocó una promesa hecha por el astro argentino Lionel Messi poco después de caer en la final del Mundial de Brasil 2014, al declarar: “prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina”.

Tras el mensaje ilusionante, Nico Paz sentenció: “¡Aguante Argentina siempre, en las buenas y en las malas!” (NA).