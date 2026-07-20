Hoy definen la LBB Oro: el último Napostá-Bahiense del Norte y la opinión de los DT

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Se conocerá esta noche al ganador de la primera parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", cuando se enfrenten Napostá y Bahiense del Norte, desde las 21, en el Osvaldo Casanova, arbitraje de Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Sebastián⁩ Giannino.

Será el quinto juego de una serie en la cual Bahiense ganó el primero por contundente 95 a 53 y en el último se impuso 69 a 68, con el triple del final de Guido Muzi.

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Mientras que Napostá se impuso en los juegos dos y tres, convirtiendo casi la misma cantidad de puntos, aunque en uno necesitando de un suplementario: 82-81 (73-73) y 84-70.

Los dos equipos llegan a la definición con planteles completos.

"El.balance es que hubo claramente un juego de absoluto dominio para cada uno y después dos juegos en los cuales se cerraron con tiros ganadores, también uno para cada equipo", sintetizó Fabricio Piccinini, DT de Napostá.

El juego ofensivo de su equipo fue uno de los aspectos a mejorar que puntualizó Piccinini, entendiendo que en esto influye directamente el criterio arbitral.

"Intentaremos seguir mejorando la.ofensiva en una serie muy pareja que nos costó por demás en ese sector, por una clara tendencia de dejar defender mucho con los brazos a medio foul", opinó.

"Todo se hace más trabado -agregó-, pero nos fuimos adaptando y confiamos en tener un buen último juego".

Por su parte, el análisis de Alejandro Navallo fue más general: "Hay que estar concentrados, no forzar situaciones y no cometer errores, porque muchas veces los detalles marcan la diferencia. Estamos con mucha confianza".

Después de este juego, la LBB entrará en receso hasta el jueves 20 de agosto, como indica la nota adjunta (LBB Oro, Plata y Bronce: lo curioso de las finales, cuánto hay de receso y los puntos de arrastre de cada equipo).