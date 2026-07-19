LBB Oro, Plata y Bronce: lo curioso de las finales, cuánto hay de receso y los puntos de arrastre de cada equipo

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Atravesados por la paridad en sus tres series finales, entre mañana y pasado terminarán de cerrarse los primeros tramos de las categorías superiores masculinas del básquetbol local.

En los tres niveles se necesitó de quinto partido en las series finales, todas disputadas en escenarios neutrales.

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La única resuelta hasta el momento es la LBB Bronce, en la que Caza y Pesca Huracán Médanos derrotó 3-2 a Pellegrini.

Los ganadores de este tramo en las respectivas categorías se adjudicarán el derecho a disputar una final extra en caso de no repetir en la segunda parte, con la única salvedad que, para acceder a ese beneficio, deberán terminar entre los ocho primeros.

Con el 50%

En las tres categorías, los equipos comenzarán el segundo tramo arrastrando el 50% de los puntos obtenidos durante la fase regular.

¿Cuándo vuelve?

El receso se extenderá dentro de los siguientes períodos, según la categoría.

Acá el detalle del cronograma que originalmente estableció la ABB:

La LBB Oro retornará el jueves 20 de agosto.

La LBB Plata se reiniciará el viernes 14 de agosto.

La LBB Bronce volverá el miércoles 5 de agosto.

El Femenino retomará el martes 11 de agosto.

Las divisiones formativas el receso se extenderá hasta el 2 de agosto inclusive.

La LBB Oro

La LBB Oro, "Rubén Fillottrani" se definirá mañana lunes en el Osvaldo Casanova, con el quinto Napostá-Bahiense del Norte, desde las 21, arbitraje de Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Sebastián Giannino.

La serie se disputa íntegramente en el Casanova y llegarán a la definición después de un tremendo final en el último juego, con victoria tricolor tras un triple de Guido Muzi cuando expiraba el tiempo.

Juego Ganador

1º Bahiense: 95-53

2º Napostá: 82-81 (73-73)

3º Napostá: 84-70

4º: Bahiense: 69-68

Así comenzarán

El inicio del segundo tramo será con esta tabla de posiciones:

1º) Estrella (9PG-2PP) 10 puntos

2º) Napostá (9-2), 10

3º) Bahiense (7-4), 9

4º) Pueyrredón (6-5), 8,5

5º) Estudiantes (6-5), 8,5

6º) Villa Mitre (6-5), 8,5

7º) Pacífico (5-6), 8

8º) Liniers (5-6), 8

9º) Olimpo (4-7), 7,5

10º) L.N. Alem (4-7), 7,5

11º) Barrio Hospital (3-8), 7

12º) Independiente (2-9), 6,5

La LBB Plata

En la segunda categoría, LBB Plata "Carlos Spaccesi", San Lorenzo y Sportivo optaron por escenarios diferentes para ejercer la localía y ambos pudieron defender esa condición.

El próximo martes, la definición será en el Norberto Tomás, desde las 21, con arbitraje de Eduardo Ferreyra, Alejandro⁩ Ramallo y Sebastián Giannino.⁩

Juego Ganador (Cancha)

1º San Lorenzo: 71-66 (Olimpo)

2º Sportivo: 82-73 (en Villa Mitre)

3º San Lorenzo: 80-56 (en Olimpo)

4º Sportivo: 91-80 (en Villa Mitre)

Así se ubicarán

El inicio del segundo tramo será con esta tabla de posiciones:

1º) 9 de Julio (9PG-2PP), 10 puntos

2º) San Lorenzo (9-2), 10

3º) Sportivo (8-3), 9,5

4º) Altense (8-3), 9,5

5º) Comercial (8-3), 9,5

6º) Velocidad (6-5), 8,5

7º) Argentino (5-6), 8

8º) El Nacional (4-7), 7,5

9º) Ateneo (4-7) 7,5

10º) La Falda (2-9), 6,5

11º) Bahía Basket (2-9), 6,5

12º) Espora (1-10), 6

LBB Bronce

La Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipalidad de Villarino", la tercera categoría, fue la primera en resolverse, adjudicándosela Caza y Pesca Huracán Médanos.

En el desarrollo de la misma, los dos primeros juegos festejaron los visitantes: Caza y Pesca 72-69 en Altense y Pellegrini, 83-79 (68-68) en Estudiantes.

En los dos siguientes, contrariamente los triunfos fueron para los locales: el equipo puntaltense, 88-63 y el medanense, 71-69.

Y el cierre, el último viernes, se dio otra diferencia abultada en Altense, aunque con ganador diferente y volvió a ser visitante, porque "El Caza" se impuso claramente 86 a 62.

Del 1 al 12

El inicio del segundo tramo será con esta tabla de posiciones:

1º) Bahiense B (9PG-2PP), 10 puntos

2º) Barracas (9-2), 10

3º) Pellegrini (9-2), 10

4º) Sportivo B (8-3), 9,5

5º) Caza y Pesca (7-4), 9

6º) Sporting (6-5), 8,5

7º) Whitense (6-5), 8,5

8º) Los Andes (6-5), 8,5

9º) Bella Vista (3-8), 7

10º) Velocidad B (2-9), 6,5

11º) Fútbol y Tenis (1-10), 6

12º) Fortín Club (0-11), 5,5

El 3-0 de 9

9 de Julio superó 3-0 a Bahiense del Norte y también se adjudicó el primera tramo de la LBB Oro Femenina.

En la serie que se disputó en Pacífico se impuso sucesivamente 71-62, 68-62 y 94-69.