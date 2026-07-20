La nueva vida que proyectan para el Mercado Municipal

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

A cuatro años de la clausura del Mercado Municipal y a dos del concurso de ideas para su refuncionalización y puesta en valor, la comuna presentó la documentación ejecutiva que permitirá, antes de fin de año, convocar a licitación para la recuperación del edificio y de la plaza Ricardo Lavalle, con el objetivo de tener operativo el sector antes del celebrarse el bicentenario de la ciudad, en abril de 2028.

La novedad más importante es que se buscará que sean privados quienes aporten el dinero necesario para los trabajos a cambio de obtener la concesión de determinada superficie del inmueble para ocuparla con locales principalmente gastronómicos.

Desde el punto de vista arquitectónico-paisajístico acaso la modificación más relevante de la obra que se pretende ejecutar sea la remodelación de la plaza Lavalle y su unificación con el mercado, intervención que cambiará por completo la perspectiva que hoy se tiene del sector desde calle O’Higgins, mejorando la relación del paseo con el edificio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Esa relación entre el edificio y la plaza se reforzará con la construcción de una suerte de portal de acceso, el que estará ubicado debajo de la rampa de ingreso a las cocheras, jerarquizando la entrada al mercado desde la plaza.

La mejora del conjunto busca poner en funcionamiento el mercado y revitalizar un sector que ha quedado deprimido desde el punto de vista inmobiliario y recuperar una plaza que ha perdido su calidad como lugar recreativo y punto de encuentro.

“Hoy tenemos dos lugares desarticulados, con un enorme potencial desaprovechado, que no actúa como polo de valorización y termina afectando la calidad urbana del lugar”, explicaron los profesionales de Consultech, la consultora que desarrolló el proyecto ejecutivo junto con profesionales del área de Planeamiento urbano municipal.

Los sectores

Los niveles de subsuelo, planta baja, entrepiso y azotea del mercado son los espacios que se pondrán en valor y se buscará concesionar a privados con destino gastronómico y cultural.

El subsuelo será destinado a ubicar equipos relacionados con los servicios, generar áreas de estacionamiento vehicular para los concesionarios y para personas con limitaciones físicas. Habrá además un lugar asignado para depósito y un grupo sanitario para uso de los comercios.

En la planta baja tendrá lugar la intervención más importante desde el punto de vista comercial, quedando una superficie libre de divisiones, de modo que cada futuro ocupante organice su sector de acuerdo a sus necesidades. La planta contará con seis accesos, distribuidos en las distintas caras del edificio, y una rampa para salvar el desnivel existente entre el piso del mercado y las veredas.

El entrepiso dispondrá de espacios para ser ocupados por comercios y también con usos sociales, contando con una franja que funciona como balcón y que genera un semicubierto sobre la planta baja. Este nivel funcionará como una extensión de la planta baja, pero con la particularidad de tener acceso independiente y su propio grupo sanitario, de modo de operar también de manera autónoma como espacio de trabajo o para conferencias.

La azotea también se recuperará para uso público, eliminando las divisiones existentes. Para mejorar el acceso al lugar se construirá una escalera exterior al edificio, sobre la fachada que da a calle O’Higgins, la cual quedará cerrada con una envolvente traslúcida.

En este piso habrá dos espacios posibles de concesionar y un tercero donde se ubicará un parque solar capaz de generar energía para la alimentación de los sectores comunes del edificio.

En cuanto a la plaza, será completamente renovada, respetando el arbolado existente y estableciendo dos niveles, uno relacionado con las calles adyacentes, el otro más elevado permitirá el acceso directo a la planta baja del mercado.

Los números

La obra a realizar comprende la remodelación de 5.700 metros cuadrados cubiertos y 700 semicubiertos, con una inversión estimada en 9,3 millones de dólares.

Los próximos pasos a seguir incluyen reuniones de las autoridades municipales con entidades y potenciales inversionistas para delinear la forma más adecuada para llevar adelante la licitación, considerando los posibles tiempos de concesión de los espacios y otras modalidades operativas.

De cumplirse los pasos programados, la obra podría ser licitada los últimos meses de este año, con un plazo de ejecución de entre 18 y 24 meses.

En frases

--“Venimos trabajando para sacar adelante la ciudad después de atravesar dos catástrofes, pero sin abandonar la planificación rumbo al bicentenario. En esa línea queremos recuperar el mercado municipal y la plaza Lavalle, intervención que buscamos resolver con una iniciativa público-privada, bajo las condiciones del municipio, con una visión gastronómica, de mercado y cultural”. (Federico Susbielles, intendente municipal).

--“Con el proyecto ejecutivo podemos entender que es lo que hay que hacer y el costo. Se trata del desarrollo de toda una zona y para eso es fundamental contar con la mirada del sector privado que es quien puede dinamizarla. Creo que estamos en un camino muy claro”. (José M. Zingoni, secretario de Planeamiento Urbano).

--“En este proyecto ejecutivo han trabajado cerca de 15 profesionales, son ciento de horas hombre y la elaboración de 360 planos. Es un proyecto con certezas, una línea de trabajo que da al municipio y a los inversores una idea clara de lo que se pretende a realizar”. (Gustavo Trankels, secretario de Obras Públicas).