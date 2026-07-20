Una radiografía del bolsillo: crece la percepción de empobrecimiento

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

El deterioro del salario continúa siendo una de las principales preocupaciones de los trabajadores argentinos. Aunque la inflación muestra una desaceleración respecto de los niveles registrados meses atrás, la recuperación del poder adquisitivo todavía no llega al bolsillo de la mayoría de las familias.

Así lo refleja el estudio Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora, según el cual el 86,1% de los argentinos considera que su salario pierde frente a la inflación.

El dato prácticamente no muestra variaciones desde marzo y confirma que la percepción de deterioro del ingreso se mantiene instalada.

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La consecuencia más visible aparece en la economía cotidiana. Seis de cada diez encuestados (61%) afirmaron que sus ingresos alcanzan, como máximo, hasta el día 20 de cada mes, mientras que apenas un 13% aseguró llegar a fin de mes con capacidad de ahorro.

El informe también revela una fuerte caída en la percepción sobre la situación económica personal. La mitad de los argentinos (50,2%) se considera integrante de la clase baja, mientras que cerca de cuatro de cada diez se identifican como clase media y sólo uno de cada diez se ubica en la clase alta.

La autopercepción de clase social confirma una sociedad que se ubica mayoritariamente en la base de la pirámide: el 50,2% se define como clase baja, contra apenas un 10,5% que se reconoce en la clase alta; el resto —cerca de cuatro de cada diez— se percibe de clase media.

Los datos muestran además que la situación económica varía de manera significativa según el sector social.

Entre quienes se consideran de clase baja, el 86,1% reconoce quedarse sin ingresos antes de finalizar el mes, mientras que esa proporción desciende al 43% entre quienes se perciben como clase media y al 11,8% entre quienes integran la clase alta.

La inflación

El estudio advierte que la desaceleración del índice general de inflación todavía no logró traducirse en una mejora perceptible para los trabajadores.

Mientras los indicadores macroeconómicos muestran cierta estabilidad, la mayoría de los hogares continúa sintiendo que los aumentos de precios superan la evolución de los salarios.

Esta percepción atraviesa incluso a distintos sectores políticos. Entre quienes respaldan al Gobierno nacional, siete de cada diez sostienen que sus ingresos también quedaron rezagados frente a la inflación, lo que muestra que el problema excede las diferencias partidarias y se instala como una preocupación transversal.

El salario pierde capacidad

La reducción del poder de compra también se refleja en la dificultad para afrontar los gastos habituales.

Para amplios sectores de trabajadores, el salario dejó de cubrir con comodidad las necesidades básicas durante todo el mes, obligando a restringir consumos, postergar compras o recurrir al endeudamiento para llegar a fin de mes.

El informe también señala una creciente desconfianza respecto de la evolución de los precios. El 68,8% de los consultados considera que el índice oficial de inflación no refleja el aumento que observa en su vida cotidiana. Esa percepción se intensifica entre los sectores de menores ingresos.

Crece la incertidumbre

La preocupación por el presente también se proyecta hacia el futuro. Más de la mitad de los encuestados (55,1%) cree que la situación económica todavía puede empeorar, mientras que apenas el 24% considera que la etapa más difícil ya quedó atrás.

En ese contexto, los ingresos y el salario aparecen entre las principales preocupaciones sociales, junto con la incertidumbre económica y la corrupción.

Para el movimiento sindical, estos indicadores vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre la recuperación del salario real y la necesidad de que las negociaciones paritarias permitan recomponer el poder adquisitivo perdido durante los últimos años, en un escenario donde la estabilidad de los precios todavía no logra reflejarse en una mejora concreta de la economía familiar.

Cómo se realizó el estudio

El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora relevó 1.297 casos en todo el país entre el 15 y el 22 de junio de 2026 mediante encuestas autoadministradas en línea. El estudio presenta un margen de error teórico de ±2,7% y un nivel de confianza del 95%.

Zentrix está conformada por profesionales especializados en estadística, economía, análisis de datos y comunicación, con el objetivo de producir informes claros, sólidos y técnicamente consistentes.