Netflix revela el tráiler final de Cien años de soledad y confirma el cierre de la saga de Macondo

Netflix presentó el tráiler final de la segunda y última parte de Cien años de soledad, la ambiciosa adaptación de la obra cumbre del escritor colombiano Gabriel García Márquez, y confirmó que el desenlace de la historia de la familia Buendía comenzará a estrenarse el próximo 5 de agosto, con un capítulo especial de cierre previsto para el 26 del mismo mes.

El adelanto anticipa el ocaso de Macondo y muestra el paso del tiempo sobre el mítico pueblo, marcado por la llegada del progreso, los conflictos entre las nuevas generaciones de los Buendía y una decadencia que parece inevitable. La producción profundiza en la maldición que pesa sobre la estirpe desde sus orígenes y que conduce a la historia hacia su desenlace.

Según informó la plataforma de streaming, la segunda parte retomará la narración tras los acontecimientos de la primera entrega y recorrerá los episodios decisivos que marcaron el destino de Macondo, entre ellos las transformaciones sociales, la irrupción de nuevos habitantes y el deterioro progresivo del pueblo creado por García Márquez.

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La serie, filmada íntegramente en Colombia, fue concebida como una de las producciones más ambiciosas realizadas por Netflix en América Latina. Su primera parte, estrenada en diciembre de 2024, recibió elogios por la reconstrucción del universo literario del Nobel colombiano y por el cuidado de su puesta en escena.

Con este lanzamiento, Netflix pondrá punto final a una de las adaptaciones más esperadas de la literatura latinoamericana, llevando a la pantalla el desenlace de una novela considerada un clásico universal y una de las obras más influyentes en lengua española. (NA)