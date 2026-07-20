Volver a empezar

La Scaloneta escribió un capítulo enorme de la historia del deporte.

Néstor Machiavelli epcosas@gmail.com Periodista, conductor y realizador televisivo, columnista en medios de difusión nacional. Nativo de Coronel Dorrego, alterna residencia entre Sauce Grande y Capital Federal. Conduce el ciclo ESAS PEQUEÑAS COSAS en BVC Bahía Blanca.

Era de película, un sueño que queríamos que no terminara más.

Hoy despertamos con las lágrimas de Messi, con las de Scaloni, con las nuestras.

No se desvaneció un sueño, la selección sigue viva, el proyecto continúa.

Desde pibes nos enseñaron erróneamente que en el deporte sólo existe el ganador. Nunca mejor reflexión que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Nosotros hoy somos orgullosamente parte de ella.

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Los triunfos y la felicidad que nos dio esta selección no se empañan por ser subcampeones.

En cuatro años un título mundial y subcampeones del planeta fútbol. Eso en Europa no se consigue.

El proyecto de Leonel Scaloni sigue más vivo que nunca.

Esta selección deja un legado a los jóvenes que va más allá de fútbol y goles. Les enseñó que en la vida los objetivos y los sueños nunca se abandonan. Que por duro que sea, hay que persistir y esforzarse para lograrlo.

Que nunca rendirse debe ser la primera opción.

Y aprendieron que los asiste el derecho a reclamar y expresarse por causas justas, como lo hicieron en el partido contra Inglaterra.

Nuestra selección le dio un nuevo sentido al trapo blanco que en medio de las batallas significa rendición. El que enarbolaron en el estadio por Malvinas fue que el reclamo sigue vivo.

En septiembre comienzan las eliminatorias para el mundial 2030.

La historia continúa, allá vamos…

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Que no se apague el fuego

Queda mucho por andar

Y que mañana será un día nuevo bajo el Sol

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