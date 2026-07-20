Revelaron el ritual que cumplió Marc Cucurella para ayudar a ganar la final

Joan Capdevila, campeón del mundo en 2010, reveló el ritual secreto que le enseñó a Marc Cucurella para ayudar a España a conseguir su segunda estrella en la victoria contra Argentina 1-0 ayer en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Primero, Capdevila tuvo que rogarle al presidente estadounidense Donald Trump que le ayudara a conseguir una permiso ESTA (visado temporal por turismo o trabajo que EE.UU. entrega a países amigos) para poder ver a España y "contribuir" a que ganase el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Tras conseguir con éxito el pase legal a Nueva York para ver la final, Capdevila dio desde la platea una importante instrucción. Que el propio Capdevilla reveló luego de la final que consagró a la Roja ante La Scaloneta.

"En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo conté millones de veces", dijo Capdevila en la red social X.

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'Le pedí a (Cucurella) que hiciera lo mismo ayer... 'Marc, te quiero muchísimo. ¡ERES UN CAMPEÓN MUNDIAL!', escribió.

Capdevila compartió un vídeo en el que Cucurella parecía seguirle el ejemplo, trotando por el césped durante el calentamiento y comprobando si alguien le estaba mirando.

De pronto, sin que nadie lo advirtiera, Cucurella se agachó, sacó la moneda de su media y pareció clavarla en el césped, antes de salir disparado para reunirse con sus compañeros de equipo.

Así fue el momento: