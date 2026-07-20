Más que en Qatar: fuerte crecimiento del premio económico para la Selección Argentina

Tras disputar la gran final del Mundial 2026 en Nueva Jersey, el segundo puesto obtenido por la Selección Argentina no solo dejó un saldo deportivo, sino también un importante rédito económico.

La AFA percibirá 33 millones de dólares en concepto de premio por el subcampeonato, una recompensa histórica que va de la mano con la millonaria recaudación y distribución de esta nueva edición del torneo con 48 equipos.

La diferencia con el campeón es de un 34%. España recibirá 50 millones, es decir, 17 millones más que Argentina por haberse consagrado en suelo estadounidense. Aun así, el monto destinado al subcampeón representa un fuerte crecimiento respecto de ediciones anteriores y refleja el salto financiero de la competición.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Comparación con Qatar 2022

Para tomar dimensión del incremento, en el Mundial de Qatar 2022, Argentina embolsó 42 millones de dólares por levantar la copa, mientras que Francia, el subcampeón de aquella cita, se llevó 30 millones. De esta manera, el premio para el segundo de este año supera por 3 millones a lo entregado hace cuatro años.

El podio económico de este 2026 lo completan los equipos que disputaron el partido por el 3º puesto: el ganador de ese cruce se adjudicó 27 millones, mientras que el cuarto se quedó con 25 millones.

En total la FIFA distribuyó una cifra récord que supera los 440 millones de la edición anterior, beneficiando también a los clubes que cedieron a sus futbolistas a través del Programa de Beneficios para Clubes, que en esta ocasión repartió más de 355 millones globalmente.