Ocho detenidos el saldo de los festejos post mundialistas

Los hechos ocurrieron durante los festejos por el subcampeonato (Foto Emilia Maineri, La Nueva)

Las fuerzas de seguridad de la ciudad realizaron un amplio despliegue en la tarde de este domingo como consecuencia de las manifestaciones espontaneas del la gente tras el subcampeonato obtenido por la Selección de Fútbol en EE.UU.

Un total de ocho detenidos, entre ellos un menor, por diversos delitos fue lo informado por fuentes oficiales a La Nueva:

En Saavedra al 1600 detuvieron a Luis Alberto Martínez de 53 años de edad, por querer agredir a un oficial luego de detectarse alcoholemia positiva mientras iba circulando en un vehículo.

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Por disturbios en la vía pública aprehendieron a Miguel Martínez de 28 años de edad. El hecho ocurrió en calle Garay al 1000.

Detuvieron a una mujer, identificada como Florencia Guenchual de 31 años de edad por realizar disturbios en Alem y Caronti.

Por romper el vidrio de un edificio en calle Sarmiento al 300 fue detenido un hombre identificado como Ezequiel Leguizamón Báez de 30 años de edad, quien se encontraba muy agresivo según refirieron los vecinos y luego terminó por romper el cristal de acceso del horizontal.

También por disturbios en la vía pública fue demorado Martín Rincón de 44 años de edad, los hechos ocurrieron en la intersección de Alsina y Soler.

Por último, por dañar la pérgola del local "Revoque" fueron aprehendidos Samuel Alberto Fortín de 22 años de edad, Ariel Maximiliano Vila de 30 y un menor de 17 años de edad, quienes además del daño material indicado, se enfrentaron con otro grupo arrojando elementos contundentes y agredieron al personal policial.